Футбольный ЦСКА назначил нового главного тренера

Швейцарец Фабио Челестини сменил во главе ЦСКА серба Марко Николича, который ушел в греческий АЕК

Фабио Челестини (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Швейцарец Фабио Челестини назначен главным тренером ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Соглашение подписано по схеме «2 + 1».

К текущему тренерскому штабу присоединятся помощники Челестини Манель Экспосито, Хавьер Нойя, Хосе Блеса и Данте Кареччи.

Челестини 49 лет, на его счету 35 матчей в составе сборной Швейцарии. Профессиональную тренерскую карьеру он начал в 2013 году помощником Бернда Шустера в испанской «Малаге». Позднее возглавлял итальянскую «Террачину», швейцарские «Лозанну», «Лугано», «Люцерн», «Сьон» и «Базель», который покинул 13 июня.

В прошлом сезоне Челестини выиграл с «Базелем» чемпионат и Кубок Швейцарии. Кубок страны он еще выигрывал с «Люцерном» (2021).

В июне пост главного тренера ЦСКА покинул Марко Николич, перешедший в греческий АЕК. Серб занимал эту должность с июня 2024 года. Под руководством Николича в сезоне 2024/25 ЦСКА стал обладателем бронзовых медалей РПЛ, а также выиграл Кубок России.