Что известно о новом тренере ЦСКА

Фабио Челестини стал новым главным тренером московского ЦСКА. Как развивалась карьера швейцарского специалиста — в материале «РБК Спорт»

Фабио Челестини (Фото: Global Look Press)

Швейцарский тренер Фабио Челестини возглавил московский ЦСКА.

Соглашение подписано по схеме «2 + 1». 49-летний швейцарец сменил на этому посту серба Марко Николича.

У ЦСКА и бывшего клуба Челестини «Базеля» одинаковые цвета. Но, по словам тренера, свою новую команду он выбирал не по цветам.

«Это просто совпадение, — цитирует швейцарца пресс-служба ЦСКА. — Это классно, но мое решение зависело от других факторов. Мы хотели продолжить улучшать себя, искали для себя новый вызов, чтобы побеждать и выигрывать трофеи».

Фото: ФК ЦСКА

Как складывалась карьера футболиста нового тренера ЦСКА

Челестини начал карьеру футболиста в швейцарской «Лозанне» в 1995-м году. Он провел за команду пять лет, сыграв 127 матчей и забив 21 мяч. В 2000 году он перешел во французский «Труа», с которым выиграл Кубок Интертото.

Фабио Челестини и Зинедин Зидан (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

В 2002 году полузащитник перешел в «Марсель», с которым дошел до финала Кубка УЕФА 2003/2004. В 2004-м году Челестини провел один сезон в «Леванте», а затем четыре сезона отыграл в «Хетафе».

В 2010-м году Челестини вернулся в «Лозанну», которая на тот момент опустилась во второй дивизион Швейцарии, а в 2011-м году отыграл за швейцарские «Ренан» и «Малле», после чего завершил карьеру.

Челестини дебютировал за сборную Швейцарии в 1998-м году в товарищеском матче против Югославии (1:1). Вместе с национальной командой выступал на чемпионате Европы 2004 года, проведя на турнире два матча. Всего на счету полузащитника 35 игр и три гола за национальную команду.

Начало тренерской карьеры

Тренерскую карьеру Челестини начал ассистентом главного тренера «Ренана» (2011-13), а затем был помощником тренера «Малаги» Бернда Шустера (2013-2014).

В 2014 году он возглавил итальянский любительский клуб «Террачина». В 2015 году Челестини стал исполняющим обязанности главного тренера «Лозанны», а через два месяца подписал трехлетний контракт с клубом. В своей дебютном сезоне «Лозанна» вышла в чемпионат Швейцарии с первого места Челлендж-лиги (второй по значимости дивизион Швейцарии).

На протяжении пяти сезонов возглавлял швейцарские клубы: «Лугано» (2018-2019), «Люцерн» (2020-2021) и «Сьон» (2021-2023). В 2021-м году вместе с «Люцерном» выиграл Кубок Швейцарии.

Фабио Челестини (Фото: Global Look Press)

В феврале 2023-го году во время работы в «Сьоне» у Челестини случился конфликт с руководством команды. Перед матчем Кубка Швейцарии против «Лугано» команду временно возглавил президент клуба Кристиан Константин, освободив от обязанностей главного тренера.

Челестини, под руководством которого команда набрала всего два очка в шести матчах Суперлиги, был временно отстранен от работы. Это случилось после разгромного поражения от «Санкт-Галлена» (0:4). П вскоре он был отправлен в отставку.

Как дошел с «Базелем» со дна таблицы до чемпионства

Фото: Global Look Press

Челестини в конце октября 2023-го года возглавил «Базель», когда команда располагалась на последнем месте в таблице. В своем дебютном сезоне команда под руководством нового специалиста заняла девятое место. При этом, в марте 2024-го года швейцарский клуб подписал с тренером новый контракт до 2026-го года.

В августе 2024-го года в клуб вернулся полузащитник Джердан Шакири, который выступал в «Базеле» с 2009-го по 2012-й год. Перед перерывом на зимнюю паузу «Базель» занял второе место чемпионата.

В апреле 2025-го года появилась информация о возможной отставке специалиста из-за испорченных отношений с руководством. Однако в «Базеле» опровергло эту информацию, а сам тренер подчеркивал, что сосредоточен исключительно на финише сезона.

В итоге, в сезоне 2024/25 «Базель» выиграл чемпионат и Кубок Швейцарии. Таким образом, за 20 месяцев работы Челестини привел команду с последней строчки первенства до первого с 2017-го года чемпионства.

Куда мог перейти летом вместо ЦСКА

Фабио Челестини (Фото: Global Look Press)

Швейцарский специалист заявлял о желании попробовать себя за границей, в частности в Испании. Этот выбор связан с тем, что он шесть лет в качестве игрока провел в «Леванте» и «Хетафе». На вопрос журналистов в интервью газете Marca о возможном возвращении в Испанию, Челестини ответил «это мой дом».

На фоне информации журналиста Джемма Сантоса о том, что главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас может покинуть клуб, по данным COPE, представители испанского клуба выходили на контакт с «Базелем» по вопросу Челестини.

По информации COPE, интерес к швейцарскому специалисту проявляли также клубы из Италии и Нидерландов.

Спортивный директор «Базеля» Марко Штреллер отмечал, что «рано или поздно Челестини все равно отправится за границу». «У него есть все качества, чтобы успешно работать в сильнейших чемпионатах», — считает Штреллер.

Тактика тренера

Какие тактические схемы использовал Фабио Челестини в «Базеле»

Челестини известен умением находить и работать с молодыми игроками. «Его подход к работе с молодежью делает его особенно ценным для клубов, ориентированных на долгосрочную стратегию и подготовку кадров внутри системы», — отмечают эксперты журнала Total football analysis.

Издание называет его перспективным тренером.

Сильной стороной Челестини также является тактическая гибкость. Он не зацикливается на одной модели и адаптирует тактику под конкретного соперника. К примеру, в «Базеле» он использовал пять тактических схем, но чаще прибегал к 4-2-3-1.

Он умеет выявлять слабые места в игре оппонентов и оперативно перестраивать действия своей команды, делая стиль игры максимально вариативным и непредсказуемым.

Также Челестини обладает качествами лидера и мотиватора. Работавшие под его руководством игроки называли швейцарца отличным психологом, способным находить общий язык с любым футболистом.