«Динамо» под руководством Карпина разгромило медиаклуб 2Drots
Московское «Динамо» победило двукратного чемпиона Медиалиги 2Drots в товарищеском матче.
Капитаном «Динамо» был Бителло.
Первый гол «Динамо» на 25-й минуте забил 20-летний Иван Лепский, также отличились Даниил Лесовой (54) и Ярослав Гладышев (74).
«Динамо» ранее дважды играло с другим медиафутбольным клубом — «Амкалом»: в матче в 2022-м (5:0) за «бело-голубых» на поле вышел хоккеист Александр Овечкин, а в 2024-м (3:2) — актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.
В матче с 2Drots Деревянко также был в заявке «Динамо» и вышел на поле в концовке — на «серию буллиталити».
О назначении Карпина в «Динамо» стало известно 13 июня.
«Динамо» завершило сезон на пятом месте в РПЛ.
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