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Спорт ,  
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«Динамо» под руководством Карпина разгромило медиаклуб 2Drots

«Динамо» под руководством Карпина с разгромным счетом победило 2Drots
«Динамо» выиграло со счетом 3:0, за команду снова сыграл актер Павел Деревянко. Это была первая игра «Динамо» во главе с Валерием Карпиным
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо»)

Московское «Динамо» победило двукратного чемпиона Медиалиги 2Drots в товарищеском матче.

Капитаном «Динамо» был Бителло.

Первый гол «Динамо» на 25-й минуте забил 20-летний Иван Лепский, также отличились Даниил Лесовой (54) и Ярослав Гладышев (74).

«Динамо» ранее дважды играло с другим медиафутбольным клубом — «Амкалом»: в матче в 2022-м (5:0) за «бело-голубых» на поле вышел хоккеист Александр Овечкин, а в 2024-м (3:2) — актер Павел Деревянко и фигуристка Евгения Медведева.

В матче с 2Drots Деревянко также был в заявке «Динамо» и вышел на поле в концовке — на «серию буллиталити».

О назначении Карпина в «Динамо» стало известно 13 июня.

«Динамо» завершило сезон на пятом месте в РПЛ.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва 2DROTS
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
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