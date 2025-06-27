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Спорт ,  
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Сюрприз от Месси и учителя. Главные сенсации клубного чемпионата мира

Завершился групповой этап обновленного клубного чемпионата мира по футболу. Какие сенсации произошли на турнире — в материале «РБК Спорт»
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Global Look Press)

Групповой этап клубного чемпионата мира прошел в США с 15 июня по 27 июня. Это первый розыгрыш турнира после обновления формата. Вместо семи клубов в этом году в соревнованиях приняли участие 32 команды, которые были поделены на восемь групп.

На групповом этапе клубы сыграли друг с другом по одному разу, а в плей-офф вышли по два лучших. В случае равенства очков в группе учитывались результат личной встречи, затем разница забитых и пропущенных мячей. Далее победитель будет определяться в матчах на вылет.

Финальный матч клубного чемпионата мира состоится 13 июля на стадионе «МетЛайф» в Ист-Резерфорде (штат Нью-Джерси).

Стали известны все пары плей-офф клубного чемпионата мира
Спорт
Клубный чемпионат мира

«Атлетико» и «Порту» сенсационно вылетели

Футболисты &laquo;Атлетико&raquo; Мадрид
Футболисты «Атлетико» Мадрид
(Фото: Global Look Press)

Испанский «Атлетико» на турнире обыграл «Сиэтл Саундерс» (3:1), «Ботафого» (1:0) и разгромно уступил ПСЖ (0:4). Мадридская команда вместе с ПСЖ и «Ботафого» после трех туров набрала по шесть очков. Но за счет разницы голов в личных встречах ПСЖ и «Ботафого» заняли первое и второе места, дающие путевку в плей-офф. «Атлетико» стал единственной командой из этой тройки с отрицательной разницей из-за разгромного поражения от ПСЖ (0:4) в первом туре.

Перед турниром суперкомпьютер статистической платформы Opta назвал ПСЖ главным фаворитом турнира, оценив его шансы на победу в 18,5%, а «Атлетико» входил в топ-10 претендентов. Шансы же на выход испанского клуба в плей-офф оценивались в 73,7%, «Ботафого» — 15,6%.

«Порту» являлся фаворитом группа А, в которой принимают участие «Интер» Майами, «Аль-Ахли» и «Палмейрас». Но португальский клуб не одержал ни одной победы. В заключительном туре сыграл вничью с «Аль-Ахли» (4:4) и завершил турнир на третьем месте с двумя очками.

Месси вывел клуб в плей-офф

Лионель Месси
Лионель Месси
(Фото: Global Look Press)

«Интер Майами» наравне с египетским «Аль-Ахли» являлся главным аутсайдером группы А, в которой также играли «Порту» и бразильский «Палмейрас».

По итогу, американский клуб вышел в плей-офф со второго места благодаря волевой победе над «Порту» со счетом 2:1 во втором туре. Победный гол со штрафного забил Месси.

Также на турнире «Интер» сыграл вничью с «Аль-Ахли» (0:0) и «Палмейрасом» (2:2).

«Интер Майами» единственный из трех клубов США пробился в плей-офф. По итогом группового турнира «Лос-Анджелес» и «Сиэтл Саундерс» заняли последние места.

В 1/8 финала «Интер Майами» сыграет против действующего победителя Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен», за который до переезда в США выступал Месси. 

Любительский клуб сыграл вничью с самым титулованным клубом Южной Америки

Футболисты&nbsp; &laquo;Окленд Сити&raquo;
Футболисты  «Окленд Сити»
(Фото: Global Look Press)

Новозеландский «Окленд Сити» является самой необычной командой турнира. Большинство игроков клуба совмещают футбол с основной работой.

В первом матче группового этапа «Окленд» с разгромным счетом проиграл «Баварии» (0:10), вторая игра завершилась поражением от «Бенфики» (0:6).

Однако 24 июня новозеландский клуб сенсационно сыграл вничью с самым титулованным клубом Южной Америки «Бока Хуниорс» (1:1). Букмекеры давали на ничью коэффициент 26, на победу аутсайдера — 76, а на победу родного клуба Диего Марадоны — всего 1,01.

Не отпустили с работы. Что известно о самой необычной команде клубного ЧМ
Спорт
Футболисты &laquo;Окленд Сити&raquo;

Единственный гол новозеландского клуба на турнире забил Кристиан Грэй. Защитник работает учителем в Новой Зеландии и поехал на турнир в США во время каникул.

«Окленд» завершил турнир с общей разницей голов 1:17. Клуб заработал на чемпионате мира $4,58 млн ($3,58 млн за участие + $1 млн за ничью).

«Окленд Сити» приехал на клубный ЧМ не в полном составе, поскольку часть игроков не отпустили с работы. главный тренер команды — стоматолог.

Вратарь клуба Окленд Сити из Новой Зеландии Конор Трейси является помощником бригадира на складе. Перед началом турнира он сообщил, что ему пришлось взять на работе отпуск за свой счет, в связи с чем в июле столкнется с финансовыми проблемами.

«Да, мне будет тяжеловато с арендой, счетами и прочим, но сыграть против «Баварии», «Бенфики» и «Боки»... На 100% оно того стоит», — подчеркнул Трейси.

За матч игроки команды получают порядка $100. Однако вратарь «Окленда» Себастьян Сиганда отметил, что бонус за ничью в $1 млн игроки разделят между собой.

«В жизни я работаю чистильщиком бассейна. Я взял отпуск на своей работе и приехал в США, не имея ни доллара. А теперь благодаря Грею команде предстоит разделить между собой $1 млн призовых за ничью с «Бока Хуниорс!», — рассказал он.

Примечательно, что после матча фанаты «Боки» поздравляли игроков «Окленда» при встрече на улице. А Грэя они встретили в баре и повторили празднование гола. 

Все клубы Бразилии вышли в плей-офф

Футболисты &laquo;Палмейрас&raquo;
Футболисты «Палмейрас»
(Фото: Global Look Press)

Только Бразилия и США превысили лимит по числу команд на турнире от одной страны в два клуба. У Бразилии было четыре команды за счет победы в континентальных клубных турнирах.

От США «Интер Майами» участвует в качестве хозяина турнира, хотя центральный стадион находится не в Майами, а «Лос-Анджелес» пробился благодаря исключению мексиканского «Леона».

В итоге от Бразилии все четыре клуба вышли в плей-офф. Путевку в 1/8 финала оформили «Палмейрас», «Фламенго», «Ботафого» и «Флуминенсе». 

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Руслан Алиев
Футбол клубный чемпионат мира по футболу Лионель Месси Окленд Атлетико Мадрид Реал Мадрид
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Лионель Месси
спортсмен, футболист
24 июня 1987 года
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