Не отпустили с работы. Что известно о самой необычной команде клубного ЧМ

«Окленд Сити» выступает на клубном чемпионате мира, однако является полулюбительской командой. Большинство игроков клуба совмещают футбол с основной работой. Главное о новозеландском клубе — в материале «РБК Спорт»

Футболисты «Окленд Сити» (Фото: Michael Bradley / Getty Images)

Новозеландский «Окленд Сити» является единственной командой, которая представляет Океанию на чемпионате мира. Команда является полулюбительской.

В первом матче группового этапа «Окленд» с разгромным счетом проиграл «Баварии» (0:10). Вторая встреча новозеландской команды на турнире состоится 20 июня против «Бенфики».

Главное о клубе

Футболисты «Окленд Сити» (Фото: Michael Bradley / Getty Images)

Новозеландский клуб из Окленда выступает в Северной лиге Новой Зеландии. Команда была основана в 2004-м году. «Окленд Сити» является любительским клубом, однако несмотря на это, команда семь раз становилась чемпионом Новой Зеландии.

«Окленд Сити» является 13-кратным победителем Лиги чемпионов OFC. Гранд-финал турнира 2025 года прошел в апреле на Соломоновых островах.

В 2009 году «Окленд Сити» стал пятым на клубном чемпионате мира (из семи команд).

Уже в 2014-м новозеландский взял выиграл бронзовую медаль клубного чемпионата мира. «Окленд Сити» стали первой командой из Океании за всю историю этого турнира, которая сумела войти в тройку лучших команд.

Самая дешевая команда клубного ЧМ

Футболисты «Окленд Сити» (Фото: Michael Bradley / Getty Images)

«Окленд Сити» отобрался на клубный чемпионат мира 2026-го года как лучший в рейтинге победителей Лиги чемпионов Конфедерации футбола Океании (OFC) за четыре года.

«Окленд Сити» стал самой дешевой командой, которая участвует в турнире. Стоимость клуба составляет €5,2 млн. Самыми дорогими игроками команды являются опорный полузащитник Марио Илич и защитники Майкл ден Хейер, Адам Митчелл и Нейтан Лобо, общая сумма которых составляет по €275 тыс. Так, стоимость одного лидера «Реала» Джуда Беллингема почти в 35 раз больше всего новозеландского клуба.

Лишенные многомиллионной инфраструктуры, которая есть у ведущих европейских клубов, футболисты «Окленд Сити» проводят тренировки в обычных спортзалах и самостоятельно занимаются восстановлением после нагрузок — за пределами клубных баз.

Домашний стадион «Окленд Сити»

Полулюбительский состав «Окленд Сити»

Главный тренер команды Пол Поза заявил Reuters, что не все игроки «Окленд Сити» смогли приехать в США на клубный чемпионат мира, поскольку у них есть еще и основная работа. «У всех игроков есть и другая работа помимо футбольных обязательств», — сказал Поза. По его словам, игрокам для поездки в США пришлось брать отпуск на основной работе.

«Некоторые игроки не смогли найти возможность поучаствовать сразу и в Лиге чемпионов OFC, и в клубном чемпионате мира», — отметил Поза.

В интервью CNN Sports капитан команды Марио Илич рассказал, что именно «любовь к игре» стала причиной выхода его команды на международную арену.

«Часто говорят, что профессиональные спортсмены тяжело работают, и это действительно так. Но в нашем случае все иначе: мы стремимся конкурировать на высочайшем уровне, одновременно совмещая футбол с двумя, а иногда и с тремя рабочими обязанностями», — отметил Илич.

Марио Илич

Илич работает торговым представителем компании Coca-Cola, и, по его словам, подобный режим — реальность для большинства игроков команды. «Мой день начинается около пяти утра, когда звонит будильник. Я иду в зал и тренируюсь около часа, затем возвращаюсь домой, завтракаю и к восьми утра уже в офисе» — рассказывает капитан.

Он отметил, что старается закончить работу к пяти, чтобы успеть к началу вечерней тренировки в шесть. «На поле мы проводим около двух часов, и только к девяти вечера я возвращаюсь домой. Потом — сон, чтобы с утра снова пройти весь этот путь», — добавил он.

Конор Трейси (Фото: Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вратарь клуба Окленд Сити из Новой Зеландии Конор Трейси является помощником бригадира на складе. Голкипер, который пропустил от «Баварии» десять мячей в первой игре на клубном ЧМ, рассказал, что ему пришлось взять на работе отпуск за свой счет.

«Да, мне будет тяжеловато с арендой, счетами и прочим, но сыграть против «Баварии», «Бенфики» и «Боки»... на 100% оно того стоит», — сказал Трейси.

Защитник команды Адам Митчелл, работающий агентом в сфере недвижимости, заявил Fox Sport, что в свободное время занимается футболом.

«Мы представляем 99% команд в мировом футболе. У всех нас есть дневная работа. Обычно мы работаем с девяти до пяти. Это чрезвычайно сложно и утомительно, но получить в конце туннеля такие награды — это, очевидно, привилегия для каждого в этом клубе».

Нападающий команды Ангуса Килколли является менеджером фирмы по производству инструментов. Он заявил The Athletic, что вне работы занимается только футболом.

«Каждый день я занимаюсь управлением персоналом и продажами. Моя жизнь сводится к тому, что я прихожу в офис к 7 утра, после работы иду на тренировку, а в 9 вечера возвращаюсь домой. Вне работы я занимаюсь только футболом. А потом я проживаю это на повторе», — сказал Килколли.