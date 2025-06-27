Стали известны все пары плей-офф клубного чемпионата мира
Все участники плей-офф клубного чемпионата мира определились по итогам заключительного тура группового раунда.
В 1/8 пробились по две лучшие команды каждого из восьми квартетов.
От Бразилии в плей-офф сыграют все четыре клуба. От Италии, Англии и Германии — по две команды, от них также пробились в 1/8 финала все клубы. У остальных стран по одному представителю.
Из первоначальных фаворитов группового раунда в плей-офф не вышли испанский «Атлетико» и португальский «Порту».
Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля.
Пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу
Сетка 1
28 июня
«Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия)
«Челси» (Англия) — «Бенфика» (Португалия)
30 июня
«Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия)
1 июля
«Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
Сетка 2
29 июня
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Интер Майами» (США),
«Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия)
1 июля
«Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
2 июля
«Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Монтеррей» (Мексика)
Команды из разных сеток не могут встретиться между собой до финала. Победители пар, играющих в один день, встретятся друг с другом в следующем раунде.
В составе участников плей-офф выступает один россиянин — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.
Клубный чемпионат мира проходит в США. Финальный матч состоится 13 июля в Нью-Йорке. Призовой фонд составляет $1 млрд.
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