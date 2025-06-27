Стали известны все пары плей-офф клубного чемпионата мира

От Бразилии в плей-офф сыграют все четыре клуба. От Италии, Англии и Германии — по две команды, от них же пробились в 1/8 финала все клубы. У остальных стран по одному представителю

Клубный чемпионат мира (Фото: ФИФА)

Все участники плей-офф клубного чемпионата мира определились по итогам заключительного тура группового раунда.

В 1/8 пробились по две лучшие команды каждого из восьми квартетов.

От Бразилии в плей-офф сыграют все четыре клуба. От Италии, Англии и Германии — по две команды, от них также пробились в 1/8 финала все клубы. У остальных стран по одному представителю.

Из первоначальных фаворитов группового раунда в плей-офф не вышли испанский «Атлетико» и португальский «Порту».

Матчи 1/8 финала пройдут с 28 июня по 2 июля.

Пары 1/8 финала клубного чемпионата мира по футболу Сетка 1 28 июня «Палмейрас» (Бразилия) — «Ботафого» (Бразилия) «Челси» (Англия) — «Бенфика» (Португалия) 30 июня «Интер» (Италия) — «Флуминенсе» (Бразилия) 1 июля «Манчестер Сити» (Англия) — «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) Сетка 2 29 июня «Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Интер Майами» (США), «Фламенго» (Бразилия) — «Бавария» (Германия) 1 июля «Реал» (Испания) — «Ювентус» (Италия) 2 июля «Боруссия» (Германия, Дортмунд) — «Монтеррей» (Мексика)

Команды из разных сеток не могут встретиться между собой до финала. Победители пар, играющих в один день, встретятся друг с другом в следующем раунде.

В составе участников плей-офф выступает один россиянин — вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

Клубный чемпионат мира проходит в США. Финальный матч состоится 13 июля в Нью-Йорке. Призовой фонд составляет $1 млрд.