Суперкомпьютер Opta назвал ПСЖ главным претендентом на победу в клубном ЧМ

Суперкомпьютер предсказал победителя клубного чемпионата мира по футболу

Тройку претендентов, по подсчетам Opta, составили ПСЖ, «Манчестер Сити» и «Бавария». Турнир с участием 32 команд начнется 15 июня

Матвей Сафонов (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

«Пари Сен-Жермен» с вероятностью 18,5% выиграет предстоящий клубный чемпионат мира в США, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.

Второй в списке наиболее вероятных претендентов — «Манчестер Сити» (17,8%), третье место — у мюнхенской «Баварии» (12,8%), которая на полпроцента опередила миланский «Интер». У пятикратного чемпиона турнира мадридского «Реала» шансы 9,8%.

Фото: theanalyst.com

Нулевыми суперкомпьютер считает шансы «Флуминенсе», «Ботафого» (оба — Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Пачуки» (Мексика), «Видада» (Марокко), «Эсперанса» (Тунис), «Аль-Айна» (ОАЭ), «Ульсана» (Южная Корея) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые сыграют 32 команды.

ПСЖ в этом сезоне выиграл Лигу чемпионов УЕФА. За парижский клуб выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.