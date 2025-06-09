Суперкомпьютер предсказал победителя клубного чемпионата мира по футболу
«Пари Сен-Жермен» с вероятностью 18,5% выиграет предстоящий клубный чемпионат мира в США, подсчитал суперкомпьютер статистической платформы Opta.
Второй в списке наиболее вероятных претендентов — «Манчестер Сити» (17,8%), третье место — у мюнхенской «Баварии» (12,8%), которая на полпроцента опередила миланский «Интер». У пятикратного чемпиона турнира мадридского «Реала» шансы 9,8%.
Нулевыми суперкомпьютер считает шансы «Флуминенсе», «Ботафого» (оба — Бразилия), «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Пачуки» (Мексика), «Видада» (Марокко), «Эсперанса» (Тунис), «Аль-Айна» (ОАЭ), «Ульсана» (Южная Корея) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Клубный чемпионат мира пройдет с 15 июня по 13 июля в США, в нем впервые сыграют 32 команды.
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