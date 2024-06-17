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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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МОК подтвердил отказ в допуске на Олимпиаду лучшим российским борцам

МОК подтвердил отказ в допуске на Игры лучшим российским борцам и тхэквондистам
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
В первом списке допущенных россиян не оказалось тхэквондистов и лидеров сборной по борьбе. В МОК заявили, что проверка спортсменов в этих видах уже закрыта
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

Независимая комиссия (AINREP) Международного олимпийского комитета (МОК) завершила процесс рассмотрения российских кандидатов на участие в Олимпиаде в Париже в пяти видах спорта. Об этом РБК сообщили в пресс-службе организации.

МОК 15 июня назвал 14 россиян, которые первыми прошли проверку на соответствие критериям допуска в нейтральном статусе: одна гимнастка в прыжках на батуте, три велогонщика и десять борцов, среди которых только Шамиль Мамедов выступает призером чемпионата мира. Тхэквондистов не допустили вообще, несмотря на четыре лицензии, а в тяжелой атлетике у россиян квот не было.

«Процедура рассмотрения в таких видах спорта, как борьба, тяжелая атлетика и тхэквондо, закрыта, то же самое касается дисциплин прыжков на батуте в спортивной гимнастике и велогонок на шоссе», — заявили в МОК в ответ на запрос, означает ли отсутствие спортсмена в списке отказ в допуске.

В МОК отметили, что не могут комментировать отдельные случаи и решения AINERP.

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В Федерации спортивной борьбы России и сборной по тхэквондо в воскресенье сообщили, что списки, судя по всему, окончательные.

В МОК в понедельник также сообщили ТАСС, что по уже допущенным спортсменам дополнительных проверок проводиться не будет.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международный олимпийский комитет (МОК) Олимпиада-2024 спортивная борьба

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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