Тренер «Динамо» Личка пригласил в клуб Марко Ройса

Немецкий полузащитник Марко Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона и окажется в статусе свободного агента. «Без всяких проблем забираем к себе», — сказал тренер «Динамо» Марцел Личка

Марко Ройс (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка предложил немецкому полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу присоединиться к команде в новом сезоне, цитирует специалиста «РБ Спорт».

«Марко, мы приглашаем тебя в «Динамо», без всяких проблем забираем к себе! Я люблю конкуренцию в команде, у нас хорошие игроки! Марко, если хочешь, приезжай к нам!» — заявил Личка.

Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» по окончании сезона и окажется в статусе свободного агента.

Немецкий полузащитник играл в молодежной команде дортмундской «Боруссии» с 1995 по 2005 год и вернулся в клуб из Менхенгладбаха летом 2012-го. Он помог команде дойти до финала Лиги чемпионов (2013) и дважды завоевать Кубок Германии (2017, 2021). Дважды Ройса признавали лучшим футболистом Германии (2012, 2019).

В составе сборной Германии 34-летний Ройс провел 48 матчей и забил 15 голов, он бронзовый призер Евро-2012. Из-за травм полузащитник пропустил победный для Германии ЧМ-2014, а также Евро-2016. От вызова на Евро-2020 он отказался, чтобы восстановиться после сложного сезона.