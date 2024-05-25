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«Динамо» проиграло «Краснодару» и упустило чемпионство

«Динамо» проиграло «Краснодару» в последнем туре РПЛ и упустило чемпионство
«Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0 и занял второе место в чемпионате. «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» шестой сезон подряд стал первым, «Динамо» опустилось на третью строчку
Фото: Михаил Синицын / ТАСС
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 1:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Джон Кордоба (52-я минута).

На 88-й минуте красную карточку получил защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк.

Лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за этого поражения упустило чемпионство. Шестой год подряд победу отпраздновал «Зенит», победивший в последнем туре «Ростов» (2:1).

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

На счету петербуржцев 57 очков, «Краснодар» и «Динамо» набрали по 56 очков, краснодарцы впереди по личным встречам.

«Краснодар» впервые в своей истории взял серебро чемпионата России, до этого было три бронзы.

«Зенит» выиграл до этого пять чемпионатов России подряд, причем неизменно обеспечивал себе победу не менее чем за четыре тура до финиша. В нынешнем же году ситуация иная: все определилось в последнем туре. Примечательно, что еще после победы «Зенита» над «Краснодаром» (2:1) в 24-м туре аналитическая компании Opta оценивала шансы «Зенита» на чемпионство в 90,2%, «Краснодара» — в 9,5%, «Динамо» — в 0,3%.

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Фото:пресс-служба ФК "Динамо"

Уже спустя четыре тура шансы «Динамо» возросли до 48,9%, а перед последним туром Opta оценивала шансы «бело-голубых» на золото в 50,5%, «Зенита» — в 30,9%, «Краснодара» — в 18,7%.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Зенит ФК Краснодар
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