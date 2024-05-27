«Будущее хоккея» и экс-одноклубник Овечкина: кто из звезд НХЛ сыграл на ЧМ

«Будущее хоккея» и экс-одноклубник Овечкина. Кто из звезд сыграл на ЧМ

В Чехии завершился чемпионат мира по хоккея. Кто из звезд НХЛ принял участие в турнире — в материале «РБК Спорт»

Сидни Кросби (Фото: Reuters)

Чемпионат мира по хоккею завершился в Чехии 25 мая. «РБК Спорт» собрал список звезд хоккея, которые приняли участие на турнире.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров под эгидой IIHF с февраля 2022 года. В феврале IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. В Федерации хоккея России в ответ заявили, что решение об отстранении лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене.

Канада

Одним из самых известным игроков национальной сборной является форвард «Чикаго» Коннор Бедард. 18-летнему нападающему, который считается самым талантливым игроком своего поколения, удалось забросить 22 шайбы и отдать 39 передач в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Бедард впервые получил широкую известность после интервью The Hockey News в возрасте 13 лет. В первом предложении Sports Illustrated назвало его «будущим хоккея», и это прозвище до сих пор остается за ним.

Также в составе канадской команды выступили обладатели Кубка Стэнли 2019-го года в составе «Сент-Луис Блюз» вратарь Джордан Биннингтон и защитник Колтон Парайко, а также олимпийский чемпион Сочи, форвард «Торонто Мейпл Лифс» Джон Таварес.

США

У сборной США собралась звездная команда, среди которых нападающий «Оттавы» Брэди Ткачук и форвард «Коламбуса» Джонни Годро. Ткачук, который был выбран капитаном сборной на турнир, на протяжении двух последних сезонов набирал более 70 очков за сезон.

Также в составе национальной команды США сыграл защитник «Нью-Джерси» Люк Хьюз. В прошедшей «регулярке» он сыграл в 82 матчах, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и 38 передачами, он был номинирован на приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

Швеция

На турнире сыграли два обладателя «Норрис Трофи», награды, которая вручается лучшему защитнику сезона НХЛ, — Виктор Хедман и Эрик Карлссон. Они являются самыми результативными хоккеистами среди всех действующих шведских игроков в НХЛ.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Хедман сыграл на чемпионате мира впервые с 2017-го года. Защитник «Тампы-Бэй» в нынешнем сезоне набрал 83 (14+69) очка.

Для Карлссона прошлый сезон стал лучшим в карьере — за сезон в «Сан-Хосе» он набрал 101 (25+76) очко. В нынешнем розыгрыше результативность шведа стала ниже — игрок «Питтсбурга» набрал 56 (11+45) очков.

Также в составе шведской сборной сыграли бывший одноклубник Александра Овечкина, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе с «Вашингтон Кэпиталз» (2018) и «Колорадо Эвеланш» (2022) Андре Бураковски. Однако в нынешнем сезоне форвард, выступающий за «Сиэтл Кракен», набрал всего 16 (7+9) очков.

Чехия

Защитник клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» Ян Рутта в нынешнем сезоне набрал 18 (5+14) очков. Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020 и 2021 годов) участвовал на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампы» Ондржей Палат в нынешнем сезоне провел 71 матч в регулярном чемпионате. Нападающий «Нью-Джерси Девилз» в текущем розыгрыше забросил 11 шайб и отдал 20 передач.

Также по ходу турнира после вылета «Бостона» из плей-офф к сборной Чехии присоединились один из лучших снайперов НХЛ последних лет Давид Пастрняк и его партнер по звену Павел Заха.

Словакия

В составе сборной Словакии выступил 20-летний нападающий «Монреаля» Юрай Слафковски, который на драфте НХЛ 2022 года был выбран под общим первым номером. В своем первом сезоне за «Монреаль» форвард сыграл не слишком удачно, набрав 10 (4+6) очков, однако уже в этом сезоне значительно увеличил результативность (20+30).

Также на турнире примял участие нападающий «Сиэтл Кракен» Томаш Татар, который в 2012-м году становился серебряным призер чемпионата мира. В прошедшей «регулярке» НХЛ он набрал 15 очков, забросив 8 шайб и отдав 7 передач.

Финляндия

Защитник «Детройт Ред Уингз» Олли Мяяття является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, на котором он отметился пятью передачами. Мяяття дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга» (2016, 2017). В нынешнем розыгрыше финский защитник провел 72 игры в «регулярке» НХЛ, набрав 18 (4+14) очков.

Форвард Микаэль Гранлунд «Сан-Хосе Шаркс» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ набрал 60 (12+48) очков в 69 играх. Он является призером Олимпийских игр (2014) и двукратным чемпионом мира (2011 и 2022). На турнире 2022-го года Гранлунд отметился пятью заброшенными шайбами и шесть передачами.

Германия

Вратарь «Сиэтл Кракен» Филипп Грубауэр провел 36 игр в регулярном чемпионате НХЛ. В текущем розыгрыше он провел два сухих матча, а процент отраженных бросков составил 89,9%.

Грубауэр является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтона». Голкипер принимал участие на трех чемпионатах мира в 2017-м, 2019-м и 2022-м годах.