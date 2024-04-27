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«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 97-й минуте

«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив «Штутгарту» на 97-й минуте
Команда Хаби Алонсо смогла отыграться в матче против «Штутгарта» уже в компенсированное время — 2:2
Игроки &laquo;Байера&raquo;
Игроки «Байера» (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Футболисты леверкузенского «Байера» сыграли вничью со «Штутгартом» со счетом 2:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии.

У гостей голы забили Крис Фюрих (47-я минута) и Дениз Ундав (57). В составе хозяев отличились Амин Адли (62) и Роберт Андрих (90+7).

Подопечные Хаби Алонсо избежали первого поражения в нынешнем сезоне.

В прошлом туре «Байер» сравнял счет в матче с дортмундской «Боруссией» на 98-й минуте. А 18 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Вест Хэма» немецкий клуб сравнял счет на 89-й минуте.

«Байер» остается единственным клубом без поражений в нынешнем сезоне во всех 54 высших дивизионах европейских лиг. У команды 38 побед и восемь ничьих во всех турнирах (чемпионате и Кубке Германии, а также в Лиге Европы).

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Хаби Алонсо

«Байер» ранее побил немецкий рекорд по самой длинной беспроигрышной серии, «Бавария» в 2019–2020 годах не проигрывала 32 матча кряду.

У клуба также рекордная по продолжительности беспроигрышная серия в истории топ-5 лиг Европы, «Ювентус» провел 43 матча без поражений в сезоне 2011/12.

«Байер» ранее уже обеспечил себе чемпионство. Команда набрала 81 очко в 31 туре. «Штутгарт» расположился на третьей строчке с 64 очками.

В следующем туре «Байер» 5 мая в гостях сыграет против «Айнтрахта».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Байер Леверкузен Германия
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