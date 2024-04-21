«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 98-й минуте
Леверкузенский «Байер» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 45 матчей, вырвав ничью в концовке встречи 30-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».
Игра в Дортмунде завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Никлас Фюллькруг на 81-й минуте, гости ответили точным ударом Йосипа Станишича на восьмой добавленной минуте.
«Байер» 14 апреля досрочно обеспечил себе титул чемпиона. Команда Хаби Алонсо единственная в 54 высших дивизионах европейских чемпионатов, которая не проиграла в этом сезоне ни разу — на ее счету 38 побед и семь ничьих.
Ранее в топ-5 лиг Европы рекорд по длительности беспроигрышной серии принадлежал «Ювентусу» (43 матча в сезоне 2011/12).
«Боруссия» идет на пятом месте в турнирной таблице, у нее 57 очков.
В следующем матче 27 апреля «Байер» сыграет со «Штутгартом», а «Боруссия» — с «РБ Лейпциг».
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