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«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив на 98-й минуте

«Байер» продлил рекордную серию без поражений, забив «Боруссии» на 98-й минуте
Команда Хаби Алонсо смогла отыграться в матче с дортмундской «Боруссией» уже в компенсированное время — 1:1
Фото: Christof Koepsel / Getty Images
Фото: Christof Koepsel / Getty Images

Леверкузенский «Байер» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 45 матчей, вырвав ничью в концовке встречи 30-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией».

Игра в Дортмунде завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Никлас Фюллькруг на 81-й минуте, гости ответили точным ударом Йосипа Станишича на восьмой добавленной минуте.

«Байер» 14 апреля досрочно обеспечил себе титул чемпиона. Команда Хаби Алонсо единственная в 54 высших дивизионах европейских чемпионатов, которая не проиграла в этом сезоне ни разу — на ее счету 38 побед и семь ничьих.

Ранее в топ-5 лиг Европы рекорд по длительности беспроигрышной серии принадлежал «Ювентусу» (43 матча в сезоне 2011/12).

«Байер» установил рекорд лучших лиг по количеству матчей без поражений
Спорт
Хаби Алонсо

«Боруссия» идет на пятом месте в турнирной таблице, у нее 57 очков.

В следующем матче 27 апреля «Байер» сыграет со «Штутгартом», а «Боруссия» — с «РБ Лейпциг».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Байер Леверкузен Боруссия Дортмунд
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