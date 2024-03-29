Тренер Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо объявил на пресс-конференции, что принял решение остаться в немецкой команде. Об этом сообщает Би-би-си.
«В этом сезоне было много спекуляций относительно моего будущего. <...> Во время перерыва на матчи сборных мне хотелось подумать обо всем и принять решение. На прошлой неделе у меня была очень хорошая встреча с руководством клуба, где я им сообщил о решении продолжить работу в «Байере» На данный момент это подходящее место для моего развития как тренера», — сказал Алонсо.
Ранее Sky сообщал, что «Бавария» считает испанца предпочтительным кандидатом на пост главного тренера в следующем сезоне, где бы он сменил Томаса Тухеля. Также Алонсо был в числе претендентов, чтобы сменить Юргена Клоппа в «Ливерпуле».
Контракт Алонсо с «Байером» действует до лета 2026 года. Леверкузенский клуб не проиграл в этом сезоне ни одного из 37 матчей (во всех турнирах) и опережает «Баварию» на 10 очков в чемпионате Германии.
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