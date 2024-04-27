Тарасова ответила Баху на слова о полном доверии МОК к WADA

В январе 2021 года сразу 23 китайских пловца сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. Тарасова задалась вопросом, едины ли правила для всех или они относятся только к россиянам

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинила в предвзятости к россиянам главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха после его слов о полном доверии к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) в деле китайских пловцов.

«Значит, это все только на русских распространяется, больше ни на кого, что ли? Или правила для всех едины? Что говорит этот руководитель? Я была бы рада, если бы адвокаты [Камилы] Валиевой чем-то хотя бы воспользовались, потому что мы их не знаем, не видим и не слышим, не чувствуем их действий», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Ранее газета New York Times сообщила, что в январе 2021 года сразу 23 китайских спортсмена сдали положительные пробы на триметазидин, но их допустили на Олимпиаду в Токио. В WADA заявили, что не смогли найти доказательств, чтобы опровергнуть доводы Антидопингового агентства Китая (CHINADA) о «бытовом загрязнении».

Бах 27 апреля заявил, что МОК полностью доверяет WADA в этом деле.

За триметазидин в январе CAS на четыре года отстранил российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая также объясняла положительную пробу бытовым загрязнением. В WADA отмечали, что у китайских пловцов концентрация триметазидина в пробах была намного ниже, чем у Валиевой.