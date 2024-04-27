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Ушедший из «Факела» главный тренер решил семейные вопросы за сутки

Ушедший из «Факела» тренер Сергей Ташуев решил семейные вопросы за сутки
Сергей Ташуев заявил, что все проблемы дома уже практически решились и он готов снова работать. Пост главного тренера «Факела» он покинул 26 апреля по семейным обстоятельствам
Сергей Ташуев
Сергей Ташуев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал «РБ Спорт», что семейные проблемы, по которым он ушел из воронежского клуба, разрешились благополучно.

«Конкретной паузы я не брал. Определенные моментики, проблемы дома уже сегодня практически решились. Здесь все спокойно обошлось. Никаких проблем, если появится что-то интересное, готов работать», — сказал Ташуев.

Ташуев покинул пост главного тренера второго за сезон клуба РПЛ
Спорт
Сергей Ташуев

Накануне «Факел» сообщил об уходе Ташуева с поста главного тренера по семейным обстоятельствам. Его сменил Игорь Черевченко.

Тренер возглавил «Факел» в сентябре 2023 года, сменив Вадима Евсеева. 6 апреля воронежский клуб продлил с Ташуевым контракт.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 25 матчах. Клуб проиграл последние четыре встречи.

65-летний Ташуев в нынешнем сезоне успел поработать главным тренером в двух клубах РПЛ. После четвертого тура он покинул грозненский «Ахмат».

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