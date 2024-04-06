Занимающий 11-е место в РПЛ клуб продлил контракт с главным тренером

Сергей Ташуев возглавляет воронежский «Факел» с сентября 2023 года

Сергей Ташуев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

«Факел» продлил контракт с главным тренером Сергеем Ташуевым. Об этом сообщается на сайте воронежского футбольного клуба.

При этом не уточняется, на какой срок соглашение было продлено.

Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года, сменив Вадима Евсеева. Под его руководством воронежцы провели 14 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), одержав пять побед и семь раз сыграв вничью.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков в 21 матче.

65-летний Ташуев ранее работал в том числе в «Краснодаре», нальчикском «Спартаке», краснодарской «Кубани» и махачкалинском «Анжи». После четвертого тура РПЛ нынешнего сезоне тренер покинул грозненский «Ахмат».