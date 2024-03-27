Гол Угальде из «Спартака» не спас Коста-Рику от поражения в матче с Аргентиной

Легионер «Спартака» забил гол в матче против сборной Аргентины

Сборная Коста-Рики проиграла в товарищеском матче аргентинцам со счетом 1:3. Единственный гол за костариканцев забил 21-летний форвард «Спартака» Манфред Угальде

Манфред Угальде (на переднем плане) (Фото: Jessica Alcheh / USA TODAY Sports / Reuters)

Футболисты сборной Аргентины обыграли в товарищеском матче в Лос-Анджелесе команду Коста-Рики со счетом 3:1.

В составе победителей голы забили Анхель Ди Мария (52-я минута), Алексис Макаллистер (56) и Лаутаро Мартинес (77). У проигравших единственный гол на счету нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде (34).

21-летний Угальде провел восьмой матч за национальную команду и забил второй мяч.

Аргентина выступала без травмированного лидера Лионеля Месси.

Угальде перешел в «Спартак» в январе этого года из нидерландского «Твенте» за €13 млн. За московский клуб он успел провести три матча, не отметившись результативными действиями.