Легионер «Спартака» забил гол в матче против сборной Аргентины
Футболисты сборной Аргентины обыграли в товарищеском матче в Лос-Анджелесе команду Коста-Рики со счетом 3:1.
В составе победителей голы забили Анхель Ди Мария (52-я минута), Алексис Макаллистер (56) и Лаутаро Мартинес (77). У проигравших единственный гол на счету нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде (34).
21-летний Угальде провел восьмой матч за национальную команду и забил второй мяч.
Аргентина выступала без травмированного лидера Лионеля Месси.
Угальде перешел в «Спартак» в январе этого года из нидерландского «Твенте» за €13 млн. За московский клуб он успел провести три матча, не отметившись результативными действиями.
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