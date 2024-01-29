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«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики

«Спартак» объявил о переходе нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде
Манфред Угальде присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае. Его контракт с москвичами рассчитан на 4,5 года
Манфред Угальде (слева)
Манфред Угальде (слева) (Фото: SeskimPhoto / Imago / Global Look Press)

Московский «Спартак» сообщил на официальном сайте, что согласовал с голландским «Твенте» трансфер 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики Манфреда Угальде.

Костариканец подпишет контракт на 4,5 года, он присоединится к «красно-белым» на сборе в Дубае.

Угальде в этом сезоне провел 25 матчей за «Твенте» и забил девять мячей. В национальной сборной на его счету один гол в шести матчах.

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«Спартак» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ с 30 очками.

В 2014 году «красно-белые» приобрели у «Твенте» Квинси Промеса, который с тех пор стал лучшим бомбардиром РПЛ среди легионеров.

Новости о переговорах «Твенте» с российским клубом вызвали дискуссии в Нидерландах, писал Voetbal Zone. Бывший нападающий голландской сборной Ибрагим Афеллай призвал в этой ситуации не быть моралистами и не делать футболистов жертвами политики.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК Спартак Москва Манфред Угальде
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