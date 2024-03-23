Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии травмированного Месси
Лидер «Интер Майами» Лионель Месси пропустит минимум еще неделю из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщил главный тренер клуба аргентинца Херардо Мартино, которого цитирует Mundo Deportivo.
36-летний Месси пропустил последний матч «Интер Майами» 16 марта против «Ди Си Юнайтед» (3:1), не поехал в сборную, нет его в заявке и на предстоящую 23 марта игру против «Нью-Йорк Ред Буллз».
«Месси выздоравливает, вот уже несколько дней выходит на поле, его состояние улучшается с каждым днем. Мы внимательно следим за его восстановлением. Но пока все еще весьма преждевременно говорить о возвращении к матчам, нам придется подождать по крайней мере до следующей недели», — сказал Мартино.
Предполагается, что Месси сможет вернуться на поле в матче с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который состоится 3 апреля.
В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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