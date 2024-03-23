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Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии травмированного Месси

Тренер «Интер Майами» о травме Месси: его состояние улучшается с каждым днем
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что состояние Месси улучшается с каждым днем, но пока рано говорить, когда футболист сможет вернуться на поле. Аргентинец пропустит еще минимум неделю
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Rich Storry / Getty Images)

Лидер «Интер Майами» Лионель Месси пропустит минимум еще неделю из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщил главный тренер клуба аргентинца Херардо Мартино, которого цитирует Mundo Deportivo.

36-летний Месси пропустил последний матч «Интер Майами» 16 марта против «Ди Си Юнайтед» (3:1), не поехал в сборную, нет его в заявке и на предстоящую 23 марта игру против «Нью-Йорк Ред Буллз».

«Месси выздоравливает, вот уже несколько дней выходит на поле, его состояние улучшается с каждым днем. Мы внимательно следим за его восстановлением. Но пока все еще весьма преждевременно говорить о возвращении к матчам, нам придется подождать по крайней мере до следующей недели», — сказал Мартино.

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Спорт
Лионель Месси

Предполагается, что Месси сможет вернуться на поле в матче с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, который состоится 3 апреля.

В нынешнем сезоне Месси провел пять матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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