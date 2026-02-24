СЭ узнал о возможном переходе в ЦСКА экс-футболиста «Ливерпуля» Коутиньо

33-летний Филиппе Коутиньо находится в статусе свободного агента

Филипе Коутиньо (Фото: Wagner Meier / Getty Images)

Московский ЦСКА заинтересован в подписании экс-игрока «Барселоны» и «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

РБК обратился за комментариями в ЦСКА.

Коутиньо находится в статусе свободного агента после ухода из бразильского клуба «Васко да Гама». В прошлом сезоне он провел за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять голевых передач. Последний официальный матч полузащитник сыграл 15 февраля. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 33-летнего бразильца в €3,5 млн.

Коутиньо покинул бразильский клуб 18 февраля по обоюдному согласию сторон. В официальном заявлении в соцсети X «Васко да Гама» сообщил, что сам игрок проявил желание расторгнуть контракт, который действовал до середины 2026 года. В своем обращении к болельщикам в социальных сетях футболист признался, что чувствует «ментальную усталость» и принял решение, что его время в клубе подошло к концу.

Ранее издание AS сообщало, что интерес к бразильцу проявляет американский «Лос-Анджелес Гэлакси», который рассматривает Коутиньо как замену травмированному Рики Пучу.

За свою карьеру Коутиньо выступал за «Интернасьонал», «Эспаньол», «Ливерпуль», «Баварию» и «Барселону». В составе «Ливерпуля» он провел 201 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач. В 2018 году за €145 млн перешел в «Барселону», став одним из самых дорогих трансферов в истории футбола. В активе бразильца также 68 матчей и 21 гол за национальную сборную.