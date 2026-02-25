В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА

В «Уфе» заявили о неверной трактовке в СМИ инцидента с задержанием Агапова

Shot 25 февраля сообщил, что Илья Агапов, который выступает в «Уфе» на правах аренды из ЦСКА, был задержан в состоянии алкогольного опьянения

Илья Агапов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Уфа» в курсе инцидента с задержанием футболиста Ильи Агапова, но его трактовка в СМИ неверная, заявили в пресс-службе клуба.

Ранее 25 февраля телеграм-канал Shot сообщил, что 25-летний Агапов был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что прошедшей ночью футболист проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, а та вызвала Росгвардию и Агапов после этого провел ночь в отделении.

«Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба», — сказали в пресс-службе «Уфы».

Там добавили, что клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как защитник вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона.

РБК обратился за комментарием в МВД по региону.

Агапов в середине февраля был арендован «Уфой» у московского ЦСКА до конца сезона.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков в 21 матче.