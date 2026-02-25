 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт⁠,
0

В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА

В «Уфе» заявили о неверной трактовке в СМИ инцидента с задержанием Агапова
Shot 25 февраля сообщил, что Илья Агапов, который выступает в «Уфе» на правах аренды из ЦСКА, был задержан в состоянии алкогольного опьянения
Илья Агапов
Илья Агапов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

«Уфа» в курсе инцидента с задержанием футболиста Ильи Агапова, но его трактовка в СМИ неверная, заявили в пресс-службе клуба.

Ранее 25 февраля телеграм-канал Shot сообщил, что 25-летний Агапов был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что прошедшей ночью футболист проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, а та вызвала Росгвардию и Агапов после этого провел ночь в отделении.

«Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба», — сказали в пресс-службе «Уфы».

Там добавили, что клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как защитник вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона.

РБК обратился за комментарием в МВД по региону.

Агапов в середине февраля был арендован «Уфой» у московского ЦСКА до конца сезона.

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков в 21 матче.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Уфа ФК ЦСКА
Материалы по теме
СЭ узнал о возможном переходе в ЦСКА экс-футболиста «Ливерпуля» Коутиньо
Спорт
Футболист ЦСКА вошел в десятку лучших вингеров до 21 года вне топ-5 лиг
Спорт
Защитник ЦСКА Рядно перешел в калининградскую «Балтику»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева Политика, 19:46
Юань к рублю на Мосбирже показал самый сильный рост за полгода Инвестиции, 19:45
В Германии задержали подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича Политика, 19:37
В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА Спорт, 19:37
Шишкарев снова стал владельцем более половины акций ГК «Дело» Бизнес, 19:31
Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию Общество, 19:24
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100% Общество, 19:23
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Памятник Алексею Балабанову откроют в Екатеринбурге. Фото Общество, 19:21
Визовый центр Франции в Москве временно изменил оплату сервисного сбора Политика, 19:20
Роднина оценила подарок в виде квартиры для бывшей российской фигуристки Спорт, 19:17
МИД Германии предупредил граждан на Ближнем Востоке о возможной эскалации Политика, 19:07
Путин выступил за обновление программ профобразования в биотехе Политика, 19:02
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
СБУ задержала командующего логистикой Воздушных сил ВСУ Политика, 18:51