В «Уфе» прокомментировали информацию о задержании футболиста ЦСКА
«Уфа» в курсе инцидента с задержанием футболиста Ильи Агапова, но его трактовка в СМИ неверная, заявили в пресс-службе клуба.
Ранее 25 февраля телеграм-канал Shot сообщил, что 25-летний Агапов был задержан в состоянии алкогольного опьянения. Отмечалось, что прошедшей ночью футболист проник в здание детской музыкальной школы и стал угрожать охраннице, а та вызвала Росгвардию и Агапов после этого провел ночь в отделении.
«Уфа» в курсе инцидента, произошедшего с участием игрока команды Ильи Агапова. Однако мы хотим заявить, что трактовка СМИ неверна и порочит репутацию как футболиста, так и клуба», — сказали в пресс-службе «Уфы».
Там добавили, что клуб уже ведет внутреннее расследование произошедшего инцидента, в то время как защитник вместе с командой в штатном режиме продолжает готовиться к возобновлению сезона.
РБК обратился за комментарием в МВД по региону.
Агапов в середине февраля был арендован «Уфой» у московского ЦСКА до конца сезона.
«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 20 очков в 21 матче.
