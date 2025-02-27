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Топ-менеджер украинского футбольного клуба сбежал после сборов в Турции

Олег Авдыш с октября 2024 года отвечал в «Карпатах» за внешние коммуникации. В феврале он не вернулся на Украину после сборов в Турции. Львовский клуб играет в Украинской премьер-лиге

Заместитель гендиректора львовского футбольного клуба «Карпаты» Олег Авдыш не вернулся на Украину после зимних сборов команды в Турции. Об этом украинскому порталу Tribuna сообщили в клубе.

«Карпаты», выступающие в Украинской премьер-лиге (УПЛ), проводили сборы в Турции с 18 января по 14 февраля.

«Все работники футбольного клуба «Карпаты» (тренеры, футболисты и персонал) вернулись на территорию клуба, за исключением <...> Авдыша», — заявили в клубе.

Авдышу 25 лет, он отвечал в клубе за внешние коммуникации и занимал должность с октября 2024-го.

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«Карпаты» занимают шестое место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее аналогичные случаи происходили в других футбольных клубах, например в женском «Кривбассе» (два сотрудника сбежали после игр в Швеции) и «Шахтере» (футболист Александр Роспутько сбежал после матча Юношеской лиги УЕФА в Бельгии), а также в украинских сборных по другим видам спорта.

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Анна Сатдинова
Футбол Украина
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