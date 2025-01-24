Двое каратистов не вернулись на Украину после выступлений на турнире в Италии

Двое каратистов не вернулись на Украину после турнира в Италии

Федерация карате Украины сообщила, что Евгений и Дарья Пилипюк лишены членства в организации и теперь супругам может грозить пожизненная дисквалификация

Федерация карате Украины лишила членства в организации спортсменов Евгения и Дарью Пилипюк за невозвращение в страну после соревнований в Венеции и нарушение правил мобилизации. Об этом сообщается на странице организации в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Отмечается, что федерация собирается добиваться пожизненной дисквалификации супругов от Всемирной федерации карате (WFK) и лишения их всех спортивных наград.

Спортсмены выступали на турнире в Венеции в конце декабря. Президент Черновицкой федерации карате Александр Пикулин рассказал «Суспильне Спорту», что чувствует на себе часть ответственности. «Пилипюк тренируется у меня с шести лет, сейчас ему 25, и, наверное, я где-то недоработал. Со мной на связь они не выходили, мы пытались связаться разными способами, через других спортсменов, хотели уговорить их все же вернуться, но усилия были напрасными», — сказал Пикулин.

В ноябре прошлого года два хоккеиста «Сокола» не вернулись на Украину после выступлений команды во втором раунде Континентального кубка 2024/25 в Италии, а трое волейболистов «Решетиловки» также не вернулись после матчей 1/16 финала Кубка вызова в Бельгии.

Мобилизация и военное положение на Украине были введены сразу после начала российской военной операции. 18 мая в стране вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, в соответствии с которым возраст призыва снижен с 27 до 25 лет и осталось только две категории годности к службе — «годен» и «не годен».