Украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК
Баскетболиста «Днепра» и сборной Украины Владимира Конева не выпустили из страны, сняв с поезда по пути в Латвию, и доставили в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Луцке. Об этом сообщил президент клуба Валерий Кондратьев, передает украинский портал Tribuna.
Сборная Украины 21 февраля проведет в Риге матч отборочного турнира Евробаскета со словенцами, а 24 февраля сыграет в гостях с португальцами.
Кондратьев сообщил, что лидеры «Днепра» Конев и Даниил Сипало имели бронь от мобилизации от Министерства молодежи и спорта и поехали на отборочные матчи. По его словам, Конева сняли с поезда «по неизвестным причинам» и доставили в ТЦК для выяснения обстоятельств.
Кондратьев обратился к руководству Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Украины. Позднее он сообщил, что ситуация с Коневым решена и игрок возвращается в Днепр.
«К сожалению, сыграть за сборную Украины в этом окне Владимир не сможет», — добавил Кондратьев.
Украинцы занимают последнее место в отборочной группе А и борются с португальцами за последнюю путевку на Евробаскет.
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