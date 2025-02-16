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Украинского баскетболиста сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК

Украинского баскетболиста Конева сняли с поезда по пути в Латвию и отвезли в ТЦК
Лидер «Днепра» Владимир Конев ехал с одноклубником на матч сборной Украины в Латвию, но его сняли с поезда и доставили в ТЦК в Луцке без объяснения причин. В клубе сообщили, что игроку придется вернуться в Днепр
Владимир Конев
Владимир Конев (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Баскетболиста «Днепра» и сборной Украины Владимира Конева не выпустили из страны, сняв с поезда по пути в Латвию, и доставили в ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) в Луцке. Об этом сообщил президент клуба Валерий Кондратьев, передает украинский портал Tribuna.

Сборная Украины 21 февраля проведет в Риге матч отборочного турнира Евробаскета со словенцами, а 24 февраля сыграет в гостях с португальцами.

Кондратьев сообщил, что лидеры «Днепра» Конев и Даниил Сипало имели бронь от мобилизации от Министерства молодежи и спорта и поехали на отборочные матчи. По его словам, Конева сняли с поезда «по неизвестным причинам» и доставили в ТЦК для выяснения обстоятельств.

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Кондратьев обратился к руководству Министерства молодежи и спорта, Национального олимпийского комитета и Федерации баскетбола Украины. Позднее он сообщил, что ситуация с Коневым решена и игрок возвращается в Днепр.

«К сожалению, сыграть за сборную Украины в этом окне Владимир не сможет», — добавил Кондратьев.

Украинцы занимают последнее место в отборочной группе А и борются с португальцами за последнюю путевку на Евробаскет.

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