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Гашек заявил, что рад из-за пропуска Чехией Турнира четырех наций

Гашек: рад, что сборная Чехии не примет участие в Турнире четырех наций
Двукратный обладатель Кубка Стэнли отметил, что рад непопаданию чешской сборной на турнир, организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ), которая не применила санкции по отношению к российским спортсменам
Доминик Гашек
Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек заявил «Чемпионату», что рад отсутствию сборной Чехии на организованном Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Турнире четырех наций.

«Вы знаете мою точку зрения на нынешнее отношение НХЛ. Вот почему я рад, что, учитывая нынешнюю ситуацию, наша национальная команда не будет принимать участие в этом турнире. Я мог бы объяснить почему, но не думаю, что это необходимо. Вы, вероятно, знаете мою позицию по НХЛ и СВО», — сказал Гашек.

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Доминик Гашек

Гашек считает, что участие сборной Чехии на турнире — это реклама НХЛ, в которой играют российские спортсмены. «Это турнир НХЛ. И даже если на нем не выступят российские игроки, нужно помнить, что это реклама Национальной хоккейной лиги. А российские игроки могут играть в НХЛ. <...>. Поэтому я рад, что в этом турнире не примут участие чешские игроки», — добавил он.

Гашек после начала российской спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления хоккеистов из России в НХЛ и в целом российских спортсменов на международных соревнованиях. Например, в феврале 2022 года он призывал НХЛ приостановить действие контрактов россиян, в октябре протестовал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии.

Также Гашек поддерживал открытое письмо футболистов молодежной сборной Украины к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой не допустить участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже.

Организованный Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Турнир четырех наций пройдет в феврале 2025 года в США и Канаде. В нем примут участие игроки НХЛ из Канады, Финляндии, Швеции и США.

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Хоккей Доминик Гашек Чехия
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