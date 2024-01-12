Гашек назвал полным провалом НХЛ допуск российских игроков к матчам

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в очередной раз раскритиковал НХЛ за позицию лиги по российским хоккеистам

Доминик Гашек (Фото: Martin Rose / Getty Images)

Легендарный чешский голкипер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в очередной раз раскритиковал в соцсети Х НХЛ за то, что лига позволяет выступать российским хоккеистам.

«Мы даже не трогаем игроков. Они ничего не решают в этом вопросе. Это полный провал НХЛ, которая позволяет гражданам России выступать и таким образом рекламировать военные действия. НХЛ несет ответственность за потерянные жизни украинцев и россиян и должна за это заплатить», — написал Гашек.

Гашек после начала российской спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления хоккеистов из России в НХЛ. Например, в феврале 2022 года он призывал НХЛ приостановить действие контрактов россиян, в октябре протестовал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии, в прошлом критиковал НХЛ за «миллиардные траты» на российских хоккеистов.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн в ответ говорил, что критика Гашека по поводу политики лиги в отношении российских спортсменов вряд ли отражает позицию чешского народа и руководства страны.

58-летний Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011).