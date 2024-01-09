Гашек заявил об отсутствии у россиян права ехать на международные турниры

Двукратный обладатель Кубка Стэнли обратился к российским хоккеистам и чиновникам с призывом осудить военные действия на Украине. Также он заявил, что россиян нельзя пускать на Олимпиаду в Париже

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Легендарный чешский голкипер, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек в очередной раз заявил в соцсети Х, что российские спортсмены не имеют права выступать на международных соревнованиях до завершения специальной военной операции на Украине.

Поводом для этого заявления Гашека стала статья в sport.cz, в которой приводились слова главы Федерации хоккея России Владислава Третьяка, двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова и одного из самых талантливых молодых российских хоккеистов Матвея Мичкова о низком уровне завершившегося на прошлой неделе молодежного чемпионата мира по хоккею, где не играли россияне.

«Всем российским хоккеистам и чиновникам. Либо вы поддерживаете военные действия и все с этим связанное, либо вы против. Вы не сможете соревноваться с нами, пока не покинете Украину. Речь идет о жизнях», — написал Гашек.

Также Гашек поддержал недавнее открытое письмо футболистов молодежной сборной Украины к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой не допустить участия российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. «Это правильно. Решающее слово за нашими избранными политиками, а не за спортивными функционерами. Французские политики могут пустить российских спортсменов в страну на Олимпийские игры и тем самым поддержать военные действия. Или принять правильное решение и спасти множество жизней», — отметил Гашек.

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре допустил россиян на Олимпиаду на строгих условиях нейтрального статуса, если они смогут пройти квалификацию в своих видах спорта. Среди условий МОК — отсутствие поддержки военной операции и контрактов с армией и спецслужбами.

Гашек после начала российской спецоперации на Украине неоднократно высказывался против выступления хоккеистов из России в НХЛ и в целом российских спортсменов на международных соревнованиях. Например, в феврале 2022 года он призывал НХЛ приостановить действие контрактов россиян, в октябре протестовал против участия российских хоккеистов в выставочных матчах НХЛ в Чехии.

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Гашек — один из лучших вратарей в истории хоккея. Он является членом Зала славы хоккея, клуб НХЛ «Баффало Сейбрз» вывел из обращения его игровой номер. В конце карьеры Гашек выступал за московский «Спартак» (2010–2011).