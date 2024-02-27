Промес подал апелляцию на приговор о контрабанде наркотиков

Прокуратура: Промес подал апелляцию на приговор о контрабанде 1,3 т наркотиков

Две недели назад нидерландского нападающего «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы. Защита это решение суда обжаловала

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена.

«Да, его адвокат подал апелляцию сразу после вынесения решения», — сказал Ваттимена.

Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.

Прокуратура Нидерландов наложила арест на жилую недвижимость Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде (всего девять объектов). Также футболист был объявлен в международный розыск.

Сам футболист на слушаниях не присутствовал. Как сообщили «РБК Спорт» источники в окружении спортсмена, Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.