Промес подал апелляцию на приговор о контрабанде наркотиков
Футболист московского «Спартака» Квинси Промес подал апелляцию по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Франклин Ваттимена.
«Да, его адвокат подал апелляцию сразу после вынесения решения», — сказал Ваттимена.
Суд Амстердама 14 февраля приговорил нидерландского нападающего «Спартака» к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде через порт Антверпена двух партий кокаина общим весом более 1,3 т в 2020 году.
Прокуратура Нидерландов наложила арест на жилую недвижимость Промеса в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде (всего девять объектов). Также футболист был объявлен в международный розыск.
Сам футболист на слушаниях не присутствовал. Как сообщили «РБК Спорт» источники в окружении спортсмена, Промес обратился в прокуратуру Нидерландов с заявлением, что готов лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле, но только при условии, что его не арестуют.
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