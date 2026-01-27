 Перейти к основному контенту
Плющенко заявил, что ушедшая на две недели Костылева для него «как дочка»

Костылева возобновила тренировки в группе Плющенко 8 января. По мнению тренера, она вернулась в «катастрофической форме»
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко рассказал об обстоятельствах возвращения фигуристки Елены Костылевой в его академию.

«Лена написала мне, поздравила с Рождеством. На шоу мы увиделись, обнялись и поняли, что расставаться не стоит. Она мне как дочка. Когда Лена написала о желании вернуться, ответил, что никуда ее и не выгонял. Вернулись к работе и продолжаем работать», — сказал Плющенко.

Он отметил, что Костылева вернулась к нему в «катастрофической форме» и на первых тренировках с фигуристкой «увиденное его не порадовало».

В январе на мемориале Петра Грушмана в Санкт-Петербурге спортсменка заняла девятое место среди юниорок. В произвольной программе Костылева исполнила три прыжка ультра-си в первой половине проката и трижды упала во второй. По мнению Плющенко, на вторую часть у нее просто не хватило сил.

Плющенко 21 декабря объявил о прекращении работы со спортсменкой из-за конфликта с ее матерью Ириной Костылевой. В этот же день стало известно о переходе фигуристки к тренеру Софье Федченко.

Но спустя две недели 14-летняя спортсменка вернулась в группу Плющенко, назвав его «любимым человеком» и «тренером на всю жизнь».

Ранее, 25 ноября, Плющенко сообщил о подаче жалобы на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать фигуристки из-за жестокого обращения с ребенком.

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России. В текущем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

