Спорт
0

Костылева фразой «любимый человек» объяснила свое возвращение к Плющенко

Фигуристка Костылева фразой «любимый человек» объяснила возвращение к Плющенко
В четверг Елена Костылева вернулась в академию Евгения Плющенко после того, как 21 декабря прекратила с ним сотрудничество
Елена Костылева&nbsp;
Елена Костылева  (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Российская фигуристка Елена Костылева назвала тренера Евгения Плющенко своим «любимым человеком», возвращаясь в его академию. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Сегодня, 8 января, фигуристка вернулась в группу Евгения Плющенко после того, как прекратила с ним сотрудничество в конце декабря 2025 года. Она перешла к тренеру Софье Федченко из академии «Триумф». Причиной ее ухода от двукратного олимпийского чемпиона стал конфликт ее матери с тренером.

«Благодарю Софью Анатольевну (Федченко), за время которое она мне посвятила. Я благодарна маме Софьи Анатольевны, Татьяне Ивановне, которая меня кормила, готовила для меня, и ухаживала за мной, когда я жила с ними. Но встретив Евгения Викторовича (Плющенко) на шоу, я поняла, что это мой любимый человек — мой тренер, на всю мою жизнь, мне с ним легко, он научил меня техники прыжков, которую я не хочу переучивать», — написала Костылева.

Плющенко отказался от фигуристки после «ада». Чем известна Костылева
Спорт
Елена Костылева

В академии «Триумф» рассказали, что причиной прекращения сотрудничества с юной фигуристкой стало отсутствие режима у спортсменки. «Лена привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима», — говорилось в сообщении академии.

Мать фигуристки Елены Костылевой, известная критикой в адрес Евгения Плющенко, обвинила его академию в «полном фиаско» после выступления дочери на юниорском Гран-при в ноябре, который прошел в Москве. Через несколько дней Плющенко обратился к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, сообщив о жестоком обращении матери Костылевой к ребенку и предоставив соответствующие видеодоказательства.

В прошлом сезоне 14-летняя Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Персоны
Полина Мельникова
фигурное катание Елена Костылева Евгений Плющенко возвращение
Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
