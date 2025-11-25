Плющенко написал жалобу Львовой-Беловой на мать фигуристки Костылевой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, мать своей подопечной Елены Костылевой, из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Плющенко сообщил, что Ирину Костылеву удалили с тренировочной арены академии «Ангелы Плюшенко» по нескольким причинам:
- систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей);
- жестокое обращение с собственным ребенком в раздевалке и на территории академии с применением физической силы к 14-летней фигуристке;
- выбегание на лед с ценными «дилетантскими» указаниями;
- съемка несовершеннолетних спортсменов из кафе и выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала;
- оскорбление, мат и угрозы в отношении сына Плющенко и других детей академии;
- систематическая ложь про тренерский штаб и лично Плющенко в своих каналах.
«Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марию Львову-Белову, а также в ФФККР», — написал Плющенко.
Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».
В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили