Плющенко написал жалобу Львовой-Беловой на мать фигуристки Костылевой

Двукратный олимпийский чемпион утверждает, что мать его подопечной регулярно нарушала правопорядок, например позволяла себе жестокое обращение с собственным ребенком, чему есть видеодоказательства
Евгений Плющенко
Евгений Плющенко (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко направил жалобу на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, мать своей подопечной Елены Костылевой, из-за жестокого обращения с ребенком. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Плющенко сообщил, что Ирину Костылеву удалили с тренировочной арены академии «Ангелы Плюшенко» по нескольким причинам:

  • систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления — в адрес тренеров, спортсменов и их родителей);
  • жестокое обращение с собственным ребенком в раздевалке и на территории академии с применением физической силы к 14-летней фигуристке;
  • выбегание на лед с ценными «дилетантскими» указаниями;
  • съемка несовершеннолетних спортсменов из кафе и выкладывание рассказов про их тренировки в инфополе для развития своего очередного блогерского канала;
  • оскорбление, мат и угрозы в отношении сына Плющенко и других детей академии;
  • систематическая ложь про тренерский штаб и лично Плющенко в своих каналах.

«Есть доказательные видеоматериалы с камер и показания свидетелей, включая видеозаписи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы, включая уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка — Марию Львову-Белову, а также в ФФККР», — написал Плющенко.

Ирина Костылева регулярно критикует в своем телеграм-канале Плющенко и его академию фигурного катания. Например, после недавнего этапа юниорского Гран-при в Москве, где ее дочь заняла второе место, Костылева написала, что «на льду у Лены с Плющенко полное фиаско».

В прошлом сезоне Костылева выиграла первенство России и финал юниорского Гран-при России, в нынешнем — победила на этапе Гран-при в Москве и была второй в Омске.

Евгений Плющенко фото
Евгений Плющенко
тренер по фигурному катанию, спортсмен, фигурист
3 ноября 1982 года
