ЦСКА закрыл долг по Эджуке, из-за которого на него наложили трансферный бан

ЦСКА закрыл долг, из-за которого на него наложили трансферный бан

Армейцам запретили регистрировать новичков до лета 2026 года из-за долга «Херенвену» за трансфер Эджуке в 2020-м. В итоге остаток суммы голландцам перечислил Виктор Давила, выкупивший контракт у ЦСКА в сентябре

Чидера Эджуке (слева) (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Голландский «Херенвен» сообщил, что получил последний платеж за трансфер Чидеры Эджуке в ЦСКА, из-за которого на московский клуб был наложен запрет на покупку игроков до лета 2026 года.

ЦСКА был должен «Херенвену» €3,1 млн, но не мог заплатить их из-за санкций.

В ЦСКА 25 января заявили, что долг будет погашен чилийским полузащитником Виктором Давилой, который выкупил свой контракт у армейцев в прошлом году и еще не рассчитался до конца с клубом. Эту схему одобрило Министерство финансов Нидерландов.

Гендиректор «Херенвена» Ферри де Хаан отметил, что этот вопрос «почти закрыт», но голландский клуб еще имеет право на получение процентов, однако эту выплату Минфин пока не согласовал.

Нигериец Чидера Эджуке перешел в ЦСКА в 2020 году, с 2022-го выступал в аренде, а в прошлом году стал игроком «Севильи».

«РБК Спорт» направил запрос в пресс-службу ЦСКА.