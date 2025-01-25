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В ЦСКА объяснили, как решат вопрос с трансферным запретом со стороны ФИФА

В ЦСКА анонсировали снятие трансферного запрета ФИФА
Министерство финансов Нидерландов согласовало схему платежа ЦСКА «Херенвену» за трансфер Чидеры Эджуке. Деньги пойдут в голландский клуб от чилийца Виктора Давилы, который в прошлом году выкупил свой контракт у армейцев
Чидера Эджуке
Чидера Эджуке (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

ЦСКА согласовал схему платежа голландскому «Херенвену» за трансфер нигерийского футболиста Чидеры Эджуке, сообщил в своем телеграм-канале директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.

ФИФА в декабре запретила ЦСКА покупать новых игроков на три ближайших регистрационных периода (до лета 2026 года) из-за долга за Эджуке. «Херенвен» еще в ноябре 2022 года пожаловался в ФИФА из-за невыплаты ЦСКА денег за трансфер Эджуке — €3,1 млн. Нигериец перешел в ЦСКА в 2020 году, сейчас он уже играет в «Севилье».

Армейцы не выплатили полностью сумму за трансфер нигерийца. При этом «Вест Хэм» должен ЦСКА около €20 млн по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича. ЦСКА хотел, чтобы английский клуб перевел деньги «Херенвену», но осуществить это не удалось.

«В конце прошлой недели наконец была согласована министерством финансов Нидерландов схема платежа «Херенвену». <...> Накануне мы получили формальное подтверждение от банка Херенвена, выйдя на финальный этап уже непосредственной оплаты долга», — написал Брейдо

В ЦСКА объяснили трансферный запрет со стороны ФИФА
Спорт
Чидера Эджуке

Поможет ЦСКА расплатиться с «Херенвеном» чилийский полузащитник Виктор Давила, который в сентябре покинул армейский клуб. «Как только оставшиеся в рамках самовыкупа контракта Давилы деньги дойдут от Виктора до «Херенвена», нашими клубами вместе будет инициировано снятие бана в дисциплинарном комитете ФИФА», — добавил Брейдо.

По словам Брейдо, в процессе платежа могут возникнуть определенные нюансы и сложности, на решение которых также нужно будет время, но ключевые препятствия в данном вопросе уже преодолены.

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