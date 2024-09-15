ЦСКА объявил об уходе чилийского полузащитника Давилы
Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Давила продолжит карьеру в мексиканской «Америке», сообщается на сайте армейского клуба.
Давила стал игроком ЦСКА прошлым летом, игрока выкупили у мексиканского «Леона». Давила говорил, что «навел справки» и считает Россию «абсолютно спокойной, безопасной страной», которая может предложить «абсолютно все».
Давила после поездки в сборную на Кубок Америки пропустил старт сезона в РПЛ, «Спорт-Экспресс» писал, что жена футболиста была против возвращения в Москву.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев 13 сентября заявлял, что игрок хочет сменить клуб по семейным обстоятельствам.
Всего Давила провел за ЦСКА 38 матчей и забил шесть голов.
ЦСКА после восьми туров занимает шестое место в РПЛ.
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов