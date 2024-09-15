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Спорт ,  
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ЦСКА объявил об уходе чилийского полузащитника Давилы

Чилийский полузащитник Давила спустя год вернулся из ЦСКА в Мексику
Виктор Давила был игроком ЦСКА чуть больше года и провел за команду 38 матчей. В клубе ранее говорили, что желание покинуть ЦСКА связано с семейными обстоятельствами
Виктор Давила
Виктор Давила (Фото: Официальный сайт ПФК ЦСКА)

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Давила продолжит карьеру в мексиканской «Америке», сообщается на сайте армейского клуба.

Давила стал игроком ЦСКА прошлым летом, игрока выкупили у мексиканского «Леона». Давила говорил, что «навел справки» и считает Россию «абсолютно спокойной, безопасной страной», которая может предложить «абсолютно все».

Давила после поездки в сборную на Кубок Америки пропустил старт сезона в РПЛ, «Спорт-Экспресс» писал, что жена футболиста была против возвращения в Москву.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев 13 сентября заявлял, что игрок хочет сменить клуб по семейным обстоятельствам.

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Всего Давила провел за ЦСКА 38 матчей и забил шесть голов.

ЦСКА после восьми туров занимает шестое место в РПЛ.

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Анна Сатдинова
Футбол ФК ЦСКА

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