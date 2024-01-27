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Глава украинского футбола выступил против возвращения российских юниоров

Глава УАФ Шевченко: не вижу ни одной причины возвращать россиян
Глава УАФ считает, что у УЕФА нет причин возвращать российских юниоров. Осенью против такого решения выступили более десяти стран. В РФС в октябре назвали вбросом СМИ информацию об отказе УЕФА от этой идеи
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Руководству УЕФА стоит посетить Украину перед тем, как допускать к соревнованиям российские команды, заявил Sky Sports президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

По словам Шевченко, он хотел бы пригласить главу УЕФА Александера Чеферина и членов исполкома приехать и поговорить с УАФ о ее проблемах.

«Я лично не вижу ни одной причины давать возможность российским командам вернуться», — сказал Шевченко, отметив, что ситуация «становится только хуже».

Ранее на этой неделе The Telegraph сообщила о желании Чеферина смягчить санкции для российских молодежных команд, при этом отстранение взрослых сборных планируется сохранить до конца военной операции на Украине.

Тема возвращения российских команд до 17 лет обсуждается с конца сентября 2023-го. Тогда исполком УЕФА поручил найти техническое решение для их допуска на турниры, ФИФА также поддержала допуск россиян на чемпионаты мира в своей возрастной группе, если они смогут пройти квалификацию.

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Александр Чеферин

В октябре, после критики и угроз бойкота матчей со стороны ряда государств — членов УЕФА (AP писало о 12 из 55, это в том числе Англия и Украина), журналист Sky News Роб Харрис сообщил, что исполком УЕФА передумал и «технического решения» для допуска россиян к квалификационным турнирам найти не удалось.

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов 16 октября назвал информацию об отмене допуска вбросом журналистов и заявил, что УЕФА продолжает прорабатывать возможность возвращения российских команд.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в октябре назвал первое решение УЕФА о допуске абсурдным и непрофессиональным. «Если УЕФА принял такое решение, которое нельзя реализовать, значит, исполком УЕФА должен заявить о самороспуске», — сказал он «РБК Спорт».

Шевченко 25 января избрали главой УАФ.

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Анна Сатдинова
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