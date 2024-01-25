Андрея Шевченко избрали президентом Украинской ассоциации футбола

Внеочередной конгресс УАФ проголосовал за прекращение полномочий Андрея Павелко и поддержал избрание Андрея Шевченко, который был единственным кандидатом

Андрей Шевченко (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был избран президентом национальной ассоциации футбола (УАФ) на внеочередном конгрессе, который проходит в четверг. Об этом сообщает украинский портал Tribuna.

За Шевченко, который был единственным кандидатом на пост, проголосовали 93 члена конгресса при одном воздержавшимся (Tribuna пишет, что это был сам кандидат).

Перед выборами на конгрессе единогласно поддержали предложение считать срок полномочий предыдущего руководителя УАФ Андрея Павелко закончившимся в июне 2022 года. При этом было зачитано письмо от Павелко, в котором он заявил, что был искусственно лишен возможности реализовывать свои права как президент организации и все еще является ее руководителем.

Павелко в ноябре 2022 года был арестован по уголовному делу о нецелевом использовании средств, в феврале Печерский суд Киева отстранил его от должности президента УАФ, но функционер все равно был переизбран в исполком УЕФА в апреле.

Шевченко 47 лет, он обладатель «Золотого мяча» 2004 года, Герой Украины, с сентября является внештатным советником президента Украины Владимира Зеленского.



Будучи футболистом, Шевченко играл за киевское «Динамо», «Милан» и «Челси», в качестве тренера работал в сборной Украины (2016–2021) и «Дженоа» (2021–2022).

