Чеферин выступил за смягчение бана для молодежных сборных России

При этом Александер Чеферин пообещал не снимать отстранение российских команд от участия во взрослых турнирах до завершения военной операции на Украине

Президент УЕФА Александер Чеферин (Фото: Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для российских молодежных команд. Об этом со ссылкой на его слова сообщила The Telegraph.

Как пишет издание, Чеферин рассматривает такой вариант, поскольку считает, что российские дети «не должны быть наказаны за то, в чем они не виноваты».

В то же время он добавил, что не собирается снимать отстранение взрослых российских команд до тех пор, пока продолжается военная операция России на Украине.

УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных турниров после начала военной операции на Украине.

Исполком УЕФА 26 сентября 2023 года принял решение допустить российские юниорские сборные (до 17 лет включительно) к международным соревнованиям в течение текущего сезона. Исполком попросил руководство УЕФА найти техническое решение, позволяющее восстановить российские сборные, даже если жеребьевка турнира уже проведена.

Решение УЕФА допустить россиян до соревнований вызвало критику в нескольких странах. Девять из 55 федераций — Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии — в первый же день после объявления решения заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами. В дальнейшем число противников этого решения увеличилось.

Три вице-президента УЕФА из пяти выступали против допуска российских юниорских сборных до участия в международных турнирах. Отмечалось, что британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек голосовали против этого решения, швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэле Гравина его поддержали. Позднее Нильссон извинился за свою позицию относительно допуска юношеских сборных России до соревнований и покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.

В результате 10 октября исполком УЕФА отменил решение по допуску юниорских сборных России (игроки до 17 лет). В УЕФА заявили, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».