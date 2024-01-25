Что говорят о желании главы УЕФА смягчить бан «молодежке» России

Александр Чеферин выступил за смягчение бана молодежной сборной России по футболу. Глава УЕФА считает, что российские дети «не должны быть наказаны за то, в чем они не виноваты». Об этом — в подборке «РБК Спорт»

Александр Чеферин (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Президент УЕФА Александер Чеферин накануне заявил, что хотел бы смягчить ограничения на участие в международных соревнованиях для российских молодежных команд. Как пишет The Telegraph, Чеферин рассматривает такой вариант, поскольку считает, что российские дети «не должны быть наказаны за то, в чем они не виноваты».

В то же время он добавил, что не собирается снимать отстранение взрослых российских команд до тех пор, пока продолжается военная операция России на Украине.

УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от международных турниров после начала военной операции на Украине.

Исполком УЕФА 26 сентября 2023 года принял решение допустить российские юниорские сборные (до 17 лет включительно) к международным соревнованиям в течение текущего сезона. Исполком попросил руководство УЕФА найти техническое решение, позволяющее восстановить российские сборные, даже если жеребьевка турнира уже проведена.

Решение УЕФА допустить россиян до соревнований вызвало критику в нескольких странах. Девять из 55 федераций — Англии, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Швеции, Дании, Норвегии и Румынии — в первый же день после объявления решения заявили, что будут бойкотировать матчи с российскими командами. В дальнейшем число противников этого решения увеличилось.

Три вице-президента УЕФА из пяти выступали против допуска российских юниорских сборных до участия в международных турнирах. Отмечалось, что британцы Дэвид Гилл и Лаура Макаллистер, а также поляк Збигнев Бонек голосовали против этого решения, швед Карл-Эрик Нильссон и итальянец Габриэле Гравина его поддержали. Позднее Нильссон извинился за свою позицию относительно допуска юношеских сборных России до соревнований и покинул пост главы Шведской национальной спортивной конфедерации.

В результате 10 октября исполком УЕФА отменил решение по допуску юниорских сборных России (игроки до 17 лет). В УЕФА заявили, что «технического решения, позволяющего российским командам играть, найти не удалось».

Мнение экспертов

Светлана Журова, олимпийская чемпионка и депутат Госдумы

«Такие высказывание уже были от ряда людей по отношению к нашим девочкам, которые в итоге не выступили на чемпионате мира. Очевидно, что внутри организации есть разные мнения на этот счет, но есть страны, которые могут запретить любой приезд наших спортсменок на их территорию. Пока высказывание Чеферниа нельзя назвать реальным шансом для участия сборной. Мы должны понимать, что дальше будет протест со стороны Украины. Будут ли дальнейшие решения в нашу пользу — никто не знает. Молодежную команду могут допустить, но они, как юниорская, не проведут ни один матч из-за технических проблем. Также было с женской сборной на чемпионате мира: отказались проводить игры, потому что «небезопасно», — отметила Журова «РБК Спорт».

Ольга Смородская, бывший президент «Локомотива»

«Я в любом случае оптимист. Я надеюсь, что санкции пройдут и наши молодежные и взрослые команды примут участие в мировых турнирах. Безусловно, слова Чеферина можно назвать важным шагом к допуску молодежи, но свершится это или нет — пока непонятно. Пока это только намерения. То есть, очевидно, что назвать это реальным шансом на участие нельзя. Юношескую сборную также допустили до соревнований, но до сих пор не состоялось ни одного матча из-за технических проблем в организации, с молодежью могут сделать также», — сказала Смородская «РБК Спорт».

Борис Ротенберг, президент «Сочи» и член исполкома РФС

«Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!» — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Игорь Осинькин, главный тренер «Крыльев Советов»

«Конечно, я только за то, чтобы была возможность играть на международном уровне. Особенно жалко молодых футболистов. Матчи на международном уровне их обогащают, у них появляется дополнительный опыт, они могут себя конкурентно сравнить. Но подробные комментарии по возможностям, которые связаны с политическими моментами, лучше услышать от функционеров», — заявил Осинькин Metaratings.

Массимо Каррера, бывший главный тренер «Спартака»

«Слова Чеферина о возвращении молодежных сборных России — отличная идея и важный шаг для будущего российского футбола», — цитирует Карреру Sport24.

Николай Валуев, экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы

«Формулировка у Чеферина для убеждения достойная. В УЕФА пробуют исходить из логики, но проблема в том, что и эта людская способность к мышлению, столь популярная и с детства «знакомая» Западу, перестала работать. Сегодня нам работать идеологически и логически с Западом стало невозможно. Там принимают лишь какие-то свои правила. Остальное по умолчанию даже недостойно внимания. Однако надеюсь, этими словами Чеферин показывает искреннее желание разнообразить международные турниры», — заявил Валуев Sport24.