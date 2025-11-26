Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ
Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3) совершил 12 сейвов и установил новый рекорд среди россиян. Об этом сообщил телеграм-канал Opts Sports.
До Хайкина наивысшим достижением по количеству спасений в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей было 9 сейвов. Этот результат показали: Игорь Акинфеев (ЦСКА) в 2006 году против «Гамбурга» и в 2016-м против «Тоттенхэма», Сергей Рыжиков («Рубин») в 2009 году против «Барселоны», Владимир Габулов в 2011 году против «Лилля» и Илья Помазун в 2018 году против «Ромы».
30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов на его счету 5 матчей и 11 пропущенных голов. В чемпионате Норвегии он провел 29 игр, пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл на ноль.
В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. Как информировала Sport Baza, голкипер несколько раз говорил «нет» на запросы тренерского штаба сборной России.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили