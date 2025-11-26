Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ

Российский вратарь Никита Хайкин из «Будё-Глимт» в матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов сделал 12 сейвов

Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3) совершил 12 сейвов и установил новый рекорд среди россиян. Об этом сообщил телеграм-канал Opts Sports.

До Хайкина наивысшим достижением по количеству спасений в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей было 9 сейвов. Этот результат показали: Игорь Акинфеев (ЦСКА) в 2006 году против «Гамбурга» и в 2016-м против «Тоттенхэма», Сергей Рыжиков («Рубин») в 2009 году против «Барселоны», Владимир Габулов в 2011 году против «Лилля» и Илья Помазун в 2018 году против «Ромы».

30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов на его счету 5 матчей и 11 пропущенных голов. В чемпионате Норвегии он провел 29 игр, пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. Как информировала Sport Baza, голкипер несколько раз говорил «нет» на запросы тренерского штаба сборной России.