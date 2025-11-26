 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Отказавшийся играть за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ

Отказавшийся выступать за сборную России вратарь побил рекорд Акинфеева в ЛЧ
Российский вратарь Никита Хайкин из «Будё-Глимт» в матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов сделал 12 сейвов
Фото: Justin Setterfield / Getty Images
Фото: Justin Setterfield / Getty Images

Российский голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:3) совершил 12 сейвов и установил новый рекорд среди россиян. Об этом сообщил телеграм-канал Opts Sports.

До Хайкина наивысшим достижением по количеству спасений в одном матче Лиги чемпионов среди российских вратарей было 9 сейвов. Этот результат показали: Игорь Акинфеев (ЦСКА) в 2006 году против «Гамбурга» и в 2016-м против «Тоттенхэма», Сергей Рыжиков («Рубин») в 2009 году против «Барселоны», Владимир Габулов в 2011 году против «Лилля» и Илья Помазун в 2018 году против «Ромы».

Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине
Спорт
Никита Хайкин

30-летний Никита Хайкин играет за «Будё-Глимт» с 2023 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов на его счету 5 матчей и 11 пропущенных голов. В чемпионате Норвегии он провел 29 игр, пропустил 28 мячей и 12 раз отыграл на ноль.

В сентябре 2025 года Хайкин заявил о готовности выступать за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. В мае он начал процедуру получения норвежского гражданства. Как информировала Sport Baza, голкипер несколько раз говорил «нет» на запросы тренерского штаба сборной России.

Теги
Полина Мельникова
Футбол Лига Чемпионов Никита Хайкин ФК Будё-Глимт Игорь Акинфеев ФК ЦСКА рекорд
