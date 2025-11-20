Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, что готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира. В мае сообщалось, что он начал процедуру получения норвежского гражданства. Что известно о Хайкине — в материале «РБК Спорта»

Никита Хайкин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин заявил о готовности выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. По словам Хайкина, он еще не разговаривал с главным тренером Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «Это долгий процесс, и я всегда это осознавал. Но я был к этому готов, когда принял решение стать норвежцем», — отметил Хайкин.

У Хайкина интересная судьба. Он родился в Израиле, имел три гражданства (Израиля, России, Великобритании). Он играл за юношеские московское «Динамо», лондонский «Челси», а дебютировал во взрослом футболе за израильский «Бней-Иегуда», а затем судьба занесла его в Норвегию.

Биография Никиты Хайкина

Никита Хайкин родился 11 июля 1995 года в израильской Нетании в семье бизнесмена Ильи Хайкина.

В возрасте двух лет Никита с родителями переехал в Москву, где занимался в футбольной академии «Торпедо». В 14 лет Хайкин начал тренироваться в «Динамо», однако в связи с семейными обстоятельствами клуб пришлось покинуть.

В апреле 2003 года в отношении отца футболиста Ильи Хайкина, председателя совета директоров Внешагробанка, было возбуждено уголовное дело о неправомерном приобретении прав на землю, захвате сельскохозяйственных предприятий в Подмосковье и организации преступного сообщества. Также его обвиняли в организации применения насилия в отношении представителей власти.

В 2007 году суд заочно арестовал банкира, его объявили в международный розыск. В 2008 году суд Лондона отказал в экстрадиции Хайкина в Россию. В Великобритании ему выдали политическое убежище. В 2012-м Илью Хайкина задержали в испанской Марбелье. В мае 2013 года испанский суд принял решение об экстрадиции Хайкина в Россию, однако Верховный суд страны отменил это решение, признав выданное Британией политическое убежище.

За какие клубы играл Никита Хайкин

В связи с розыском Илье Хайкину было предоставлено политическое убежище в Великобритании, где его сын в 2009 году начал тренироваться в академии «Челси». Занятия пришлось бросить из-за проблем с регистрацией игрока — Футбольная ассоциация Англии (FA) не позволяла официально играть футболистам без гражданства стран Евросоюза. После разрыва с лондонским клубом Никита Хайкин играл за «Портсмут» и «Рединг», однако и там ему не удалось закрепиться из-за финансовых и бюрократических проблем.

По окончании карьеры в Великобритании вратарь пробовал себя в португальском «Насьонале», где был лишь третьим вратарем. Позднее он проходил просмотр в испанской «Марбелье», но не смог получить рабочую визу.

В марте 2015 года Хайкин перешел в российскую «Мордовию», игравшую под руководством Юрия Семина. Хайкин признавался, что именно Семин спас его карьеру, взяв игрока в саранский клуб. В июле того же года вратарь перешел в «Кубань», где также не задержался надолго.

Первым взрослым клубом Хайкина стал израильский «Бней Иегуда», с которым голкипер выиграл Кубок Израиля в сезоне 2016/17. Из-за слишком маленького количества сыгранных матчей футболист принял решение не продлевать контракт с тель-авивским клубом. После расторжения договора с «Бней Иегуда» Хайкин некоторое время выступал за «Хапоэль», где не смог показать высоких результатов.

Расцвет карьеры Хайкина в Норвегии

Самого большого профессионального успеха Хайкину удалось добиться в норвежском клубе «Будё-Глимт», в который футболист перешел в 2019 году.

После истечения контракта в 2022 году он не стал продлевать соглашение и на правах свободного агента присоединился к английскому «Бристоль Сити», однако, не сыграв за новый клуб ни одного матча, вернулся в Норвегию. В составе «Будё-Глимт» вратарь стал четырехкратным чемпионом страны (2020, 2021, 2023, 2024).

28 августа 2024 года в матче раунда плей‑офф квалификации Лиги чемпионов против белградской «Црвены звезды» Хайкин стал рекордсменом среди российских легионеров по количеству матчей в еврокубках, приняв участие в 51 игре. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Мостовому.

В 2025 году для норвежского футбола произошло историческое событие: «Будё-Глимт», в составе которого Хайкин является основным вратарем, вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв итальянский «Лацио» с общим счетом 6:1, — это первый сезон, когда клуб из Норвегии дошел до полуфинальной стадии этого турнира.

Соперником «Будё-Глимт» в полуфинале стал английский «Тоттенхэм Хотспур», который дважды обыграл норвежский клуб (сумма двух матчей 5:1) и победил в финале (1:0) «Манчестер Юнайтед».

Выступал ли Хайкин за сборную России

Спустя десять лет после переезда в Великобританию Хайкин получил британский паспорт. Помимо этого, футболист имеет израильское и российское гражданство.

В 2024 году Хайкин сказал, что намерен получить также норвежский паспорт и планирует остаться жить в этой стране. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что в случае получения футболистом гражданства он имеет шансы быть вызванным в национальную сборную. На данный момент Хайкин обладает правом выбора сборной одной из трех стран, гражданство которых имеет.

В период выступлений за российские команды Никита сыграл несколько матчей за молодежную и юношескую сборные страны. В 2021 году футболист был включен в расширенный состав сборной России в двух отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года, однако в обеих играх находился в запасе.

В ближайшее время Хайкин сменит гражданство на норвежское, чтобы получить право играть за скандинавскую сборную уже на чемпионате мира 2026 года. Паспорт голкипера оформляют по ускоренной системе.