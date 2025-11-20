 Перейти к основному контенту
Отказался от сборной России. Что известно о вратаре Хайкине

Главное о сменившем паспорт России вратаре Никите Хайкине
Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин, что готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира. В мае сообщалось, что он начал процедуру получения норвежского гражданства. Что известно о Хайкине — в материале «РБК Спорта»
Никита Хайкин
Никита Хайкин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин заявил о готовности выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.  По словам Хайкина, он еще не разговаривал с главным тренером Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «Это долгий процесс, и я всегда это осознавал. Но я был к этому готов, когда принял решение стать норвежцем», — отметил Хайкин.

У Хайкина интересная судьба. Он родился в Израиле, имел три гражданства (Израиля, России, Великобритании). Он играл за юношеские московское «Динамо», лондонский «Челси», а дебютировал во взрослом футболе за израильский «Бней-Иегуда», а затем судьба занесла его в Норвегию.

Биография Никиты Хайкина

Никита Хайкин родился 11 июля 1995 года в израильской Нетании в семье бизнесмена Ильи Хайкина.

В возрасте двух лет Никита с родителями переехал в Москву, где занимался в футбольной академии «Торпедо». В 14 лет Хайкин начал тренироваться в «Динамо», однако в связи с семейными обстоятельствами клуб пришлось покинуть.

В апреле 2003 года в отношении отца футболиста Ильи Хайкина, председателя совета директоров Внешагробанка, было возбуждено уголовное дело о неправомерном приобретении прав на землю, захвате сельскохозяйственных предприятий в Подмосковье и организации преступного сообщества. Также его обвиняли в организации применения насилия в отношении представителей власти.

В 2007 году суд заочно арестовал банкира, его объявили в международный розыск. В 2008 году суд Лондона отказал в экстрадиции Хайкина в Россию. В Великобритании ему выдали политическое убежище. В 2012-м Илью Хайкина задержали в испанской Марбелье. В мае 2013 года испанский суд принял решение об экстрадиции Хайкина в Россию, однако Верховный суд страны отменил это решение, признав выданное Британией политическое убежище.

За какие клубы играл Никита Хайкин

В связи с розыском Илье Хайкину было предоставлено политическое убежище в Великобритании, где его сын в 2009 году начал тренироваться в академии «Челси». Занятия пришлось бросить из-за проблем с регистрацией игрока — Футбольная ассоциация Англии (FA) не позволяла официально играть футболистам без гражданства стран Евросоюза. После разрыва с лондонским клубом Никита Хайкин играл за «Портсмут» и «Рединг», однако и там ему не удалось закрепиться из-за финансовых и бюрократических проблем.

По окончании карьеры в Великобритании вратарь пробовал себя в португальском «Насьонале», где был лишь третьим вратарем. Позднее он проходил просмотр в испанской «Марбелье», но не смог получить рабочую визу.

В марте 2015 года Хайкин перешел в российскую «Мордовию», игравшую под руководством Юрия Семина. Хайкин признавался, что именно Семин спас его карьеру, взяв игрока в саранский клуб. В июле того же года вратарь перешел в «Кубань», где также не задержался надолго.

Первым взрослым клубом Хайкина стал израильский «Бней Иегуда», с которым голкипер выиграл Кубок Израиля в сезоне 2016/17. Из-за слишком маленького количества сыгранных матчей футболист принял решение не продлевать контракт с тель-авивским клубом. После расторжения договора с «Бней Иегуда» Хайкин некоторое время выступал за «Хапоэль», где не смог показать высоких результатов.

Расцвет карьеры Хайкина в Норвегии

Самого большого профессионального успеха Хайкину удалось добиться в норвежском клубе «Будё-Глимт», в который футболист перешел в 2019 году.

После истечения контракта в 2022 году он не стал продлевать соглашение и на правах свободного агента присоединился к английскому «Бристоль Сити», однако, не сыграв за новый клуб ни одного матча, вернулся в Норвегию. В составе «Будё-Глимт» вратарь стал четырехкратным чемпионом страны (2020, 2021, 2023, 2024).

28 августа 2024 года в матче раунда плей‑офф квалификации Лиги чемпионов против белградской «Црвены звезды» Хайкин стал рекордсменом среди российских легионеров по количеству матчей в еврокубках, приняв участие в 51 игре. Предыдущий рекорд принадлежал Александру Мостовому.

В 2025 году для норвежского футбола произошло историческое событие: «Будё-Глимт», в составе которого Хайкин является основным вратарем, вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв итальянский «Лацио» с общим счетом 6:1, — это первый сезон, когда клуб из Норвегии дошел до полуфинальной стадии этого турнира.

Соперником «Будё-Глимт» в полуфинале стал английский «Тоттенхэм Хотспур», который дважды обыграл норвежский клуб (сумма двух матчей 5:1) и победил в финале (1:0) «Манчестер Юнайтед».

Выступал ли Хайкин за сборную России

Спустя десять лет после переезда в Великобританию Хайкин получил британский паспорт. Помимо этого, футболист имеет израильское и российское гражданство.

В 2024 году Хайкин сказал, что намерен получить также норвежский паспорт и планирует остаться жить в этой стране. Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что в случае получения футболистом гражданства он имеет шансы быть вызванным в национальную сборную. На данный момент Хайкин обладает правом выбора сборной одной из трех стран, гражданство которых имеет.

В период выступлений за российские команды Никита сыграл несколько матчей за молодежную и юношескую сборные страны. В 2021 году футболист был включен в расширенный состав сборной России в двух отборочных матчах к чемпионату мира 2022 года, однако в обеих играх находился в запасе.

В ближайшее время Хайкин сменит гражданство на норвежское, чтобы получить право играть за скандинавскую сборную уже на чемпионате мира 2026 года. Паспорт голкипера оформляют по ускоренной системе.

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
Футбол Никита Хайкин ФК Будё-Глимт сборная России по футболу
