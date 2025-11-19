Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

Хайкин — о возможности сыграть за Норвегию на ЧМ-2026: «Было бы честью»

Голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин рассказал, что для него было бы честью выступить за сборную Норвегии

Никита Хайкин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский Вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Об этом он заявил NRK.

«Если в национальной команде посчитают, что я могу помочь, то это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав с классными игроками на каждой позиции. Это было бы честью [играть за сборную Норвегии]», — сказал Хайкин.

По словам Хайкина, он еще не разговаривал с главным тренером сборной Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «Это долгий процесс, и я всегда это осознавал. Но я был к этому готов, когда принял решение стать норвежцем», — отметил Хайкин.

Основным голкипером сборной Норвегии в отборе на ЧМ-2026 был Эрьян Нюланн из «Севильи». Норвежцы впервые с 1998 года прошли в финальную часть мирового первенства.

У Хайкина уже есть гражданство Великобритании и Израиля. Он играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда уезжал в английский «Бристоль Сити». С «Будё-Глимтом» голкипер выиграл четыре чемпионата Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).