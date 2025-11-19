 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,55 x 3,3 2 2,13 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,55 x 3,85 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,12 x 69 2 6,7 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
ЧМ-2026⁠,
0

Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026

Хайкин — о возможности сыграть за Норвегию на ЧМ-2026: «Было бы честью»
Сюжет
ЧМ-2026
Голкипер «Будё-Глимта» Никита Хайкин рассказал, что для него было бы честью выступить за сборную Норвегии
Никита Хайкин
Никита Хайкин (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Российский Вратарь «Будё‑Глимт» Никита Хайкин готов выступить за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Об этом он заявил NRK.

«Если в национальной команде посчитают, что я могу помочь, то это было бы здорово. У сборной Норвегии фантастический состав с классными игроками на каждой позиции. Это было бы честью [играть за сборную Норвегии]», — сказал Хайкин.

По словам Хайкина, он еще не разговаривал с главным тренером сборной Столе Сольбаккеном по поводу своего возможного вызова.

В мае стало известно, что российский вратарь начал процедуру получения гражданства Норвегии. «Это долгий процесс, и я всегда это осознавал. Но я был к этому готов, когда принял решение стать норвежцем», — отметил Хайкин.

Основным голкипером сборной Норвегии в отборе на ЧМ-2026 был Эрьян Нюланн из «Севильи». Норвежцы впервые с 1998 года прошли в финальную часть мирового первенства.

У Хайкина уже есть гражданство Великобритании и Израиля. Он играл за юношеские и молодежную сборные России, а в октябре 2021 года впервые получил вызов в основную команду на матчи отборочного турнира ЧМ-2022 против команд Кипра и Хорватии, но на поле так и не вышел.

Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года с перерывом на несколько месяцев в начале 2023-го, когда уезжал в английский «Бристоль Сити». С «Будё-Глимтом» голкипер выиграл четыре чемпионата Норвегии (2020, 2021, 2023, 2024).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ЧМ-2026 Никита Хайкин сборная Норвегии по футболу ФК Будё-Глимт
Материалы по теме
Норвегия обыграла Италию и впервые с 1998 года прошла на ЧМ по футболу
Спорт
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками Политика, 15:22
Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS Политика, 15:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 15:17
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 15:15
Как селлерам правильно рассчитать налог на УСН и НДСПодписка на РБК, 15:14
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ Общество, 15:09
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина Спорт, 15:09
Сикорский призвал помочь Киеву, напомнив о правках Сталина в Конституции Политика, 15:08
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 Спорт, 15:03
В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией Политика, 15:03
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 14:59
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59