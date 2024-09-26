«Зенит» оштрафовали за кричалки фанатов про новичка команды Соболева

Штраф в 30 тыс. рублей выписан за матч Кубка России с «Рубином», где Соболев отыграл 45 минут и сделал голевой пас. Еще 30 тыс. рублей «Зенит» заплатит за другие нарушения болельщиков

Александр Соболев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» заплатит штраф в размере 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки своих фанатов против форварда петербургского клуба Александра Соболева. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует ТАСС.

Соболев в конце августа перешел из «Спартака» в «Зенит» и пока провел за петербургский клуб три матча. Фанаты «Зенита» стали оскорблять футболиста еще до первого матча. Штраф клубу выписан по итогам матча Кубка России 17 сентября с «Рубином» (2:0), где Соболев отыграл 45 минут и записал на свой счет голевой пас.

«Весь матч болельщики скандировали оскорбления в адрес футболиста Соболева, за это штраф 30 тыс. рублей», — сказал Григорьянц.

Также «Зенит» заплатит 10 тыс. рублей за пиротехнику и 20 тыс. за «неправомерные действия зрителей».

Ближайший матч «Зенит» проведет 28 сентября против «Краснодара» в РПЛ.