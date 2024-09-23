Аршавин посоветовал, как Соболеву справиться с нелюбовью фанатов «Зенита»
Нападающему Александру Соболеву будет тяжело в «Зените» из-за болельщиков, для уверенности ему нужно начать забивать, заявил Sport24 член правления петербургского клуба Андрей Аршавин.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в конце августа и провел два матча в РПЛ и один в Кубке России, записав на свой счет один голевой пас. Болельщики петербургского клуба начали оскорблять форварда еще перед первым матчем.
«Пока он выглядит тяжеловато. Но и трудно было от Соболева чего-то ожидать, так как он долгое время не тренировался с командой. Тонус теряется», — сказал Аршавин.
Аршавин пошутил, что Соболеву нужно забить три мяча в золотом матче, чтобы болельщики его приняли. Он также напомнил, что Владимиру Быстрову в свое время удалось переломить такую ситуацию в свою пользу.
Соболева в конце июля отстранили от тренировок с основой «Спартака».
Форвард стал игроком «красно-белых» в 2020 году, перейдя из самарских «Крыльев Советов». С тех пор он был основным нападающим клуба, сыграв 140 матчей, забив 58 мячей и отдав 32 результативные передачи.
В конце августа Соболев после длившихся несколько месяцев переговоров перешел в «Зенит».
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