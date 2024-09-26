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В Испании узнали о планах Месси завершить карьеру на родине

El Nacional: Месси может завершить карьеру на родине в «Ньюэллс Олд Бойз»
В июне Месси говорил, что его последним клубом станет «Интер Майами». El Nacional сообщила, что футболист может не продлить контракт с командой MLS и вернуться на родину в «Ньюэллс Олд Бойз»
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси может не продлить контракт с «Интер Майами» в 2025 году и уехать в родной клуб «Ньюэллс Олд Бойз», чтобы завершить в нем карьеру, пишет AS со ссылкой на каталонскую газету El Nacional.

Контракт 37-летнего Месси с клубом MLS истекает в декабре следующего года. Аргентинец пока не говорил о планах продлить соглашение. При этом нападающий еще в 2016 году сказал, что «если бы завтра вернулся в Аргентину, то хотел бы сыграть за «Ньюэллс».

«Ньюэллс Олд Бойз» базируется в родном городе Месси Росарио, футболист был его игроком в 1995–2000 годах, после чего перешел в «Барселону».

В июне Месси заявлял, что «Интер Майами» будет его последним клубом и что он пока не готов уходить из футбола. Также ранее Месси говорил, что может завершить карьеру в «Барселоне».

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Месси рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), Кубке Америки (2021) и чемпионате мира (2022).

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