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Спорт ,  
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Месси назвал «Интер Майами» своим последним клубом в карьере

Месси: думаю, «Интер Майами» будет моим последним клубом
Месси играет в США с прошлого года, в этом сезоне он забил за «Интер Майами» 14 голов в 15 матчах. Его контракт рассчитан еще на полтора года
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил ESPN Argentina, что «Интер Майами» будет его последним футбольным клубом.

Месси перешел в «Интер Майами» в июле 2023 года.

По словам 36-летнего форварда, он пока не готов уходить из футбола.

«Я занимался этим всю свою жизнь. Мне нравятся тренировки, матчи, но всегда есть страх, что это закончится. Думаю, «Интер Майами» будет моим последним клубом», — сказал Месси.

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Спорт
Лионель Месси

Контракт Месси с клубом MLS рассчитан до декабря 2025 года. В этом сезоне аргентинец забил 14 голов и сделал 11 передач в 15 матчах.

В марте Месси говорил, что завершит карьеру, не думая о возрасте, когда почувствует, что время пришло.

Сборная Аргентины примет участие в Кубке Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля.

Месси рекордные восемь раз получал «Золотой мяч», четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, в составе сборной Аргентины побеждал на Олимпийских играх (2008), в Кубке Америки (2021) и на чемпионате мира (2022).

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Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Лионель Месси

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