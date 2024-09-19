Миранчук в игре против Месси забил дебютный гол в MLS и спас клуб от поражения

Миранчук в матче против Месси забил дебютный гол в MLS

Миранчук забил гол на 84-й минуте и спас «Атланту» от поражения

Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2 в домашнем матче регулярного чемпионата MLS.

В составе хозяев мячи забили Сала Лобджанидзе (56-я минута) и российский полузащитник Алексей Миранчук (84), у гостей — Давид Руис (29) и Леонардо Кампана (59).

Лидер «Интера» Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте.

Миранчук забил первый гол в MLS. Он перешел в «Атланту» в августе из итальянской «Аталанты» и провел четыре игры, в каждой из которых вошел в число лучших в команде.