Миранчук в матче против Месси забил дебютный гол в MLS
«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2 в домашнем матче регулярного чемпионата MLS.
В составе хозяев мячи забили Сала Лобджанидзе (56-я минута) и российский полузащитник Алексей Миранчук (84), у гостей — Давид Руис (29) и Леонардо Кампана (59).
Лидер «Интера» Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте.
Миранчук забил первый гол в MLS. Он перешел в «Атланту» в августе из итальянской «Аталанты» и провел четыре игры, в каждой из которых вошел в число лучших в команде.
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