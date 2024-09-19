 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Миранчук в матче против Месси забил дебютный гол в MLS

Миранчук в игре против Месси забил дебютный гол в MLS и спас клуб от поражения
Миранчук забил гол на 84-й минуте и спас «Атланту» от поражения
Алексей Миранчук
Алексей Миранчук (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

«Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» со счетом 2:2 в домашнем матче регулярного чемпионата MLS.

В составе хозяев мячи забили Сала Лобджанидзе (56-я минута) и российский полузащитник Алексей Миранчук (84), у гостей — Давид Руис (29) и Леонардо Кампана (59).

Лидер «Интера» Лионель Месси вышел на поле на 61-й минуте.

Миранчук забил первый гол в MLS. Он перешел в «Атланту» в августе из итальянской «Аталанты» и провел четыре игры, в каждой из которых вошел в число лучших в команде.

Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева

Кадры стрельбы в офисе Wildberries

Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»

В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек

Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца

Минфин считает правильным ввести налог для майнеров

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Алексей Миранчук MLS Атланта Юнайтед сборная России по футболу
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 102,04 (+0,53) Инвестиции, 18 сен, 17:52 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 91,67 (+0,24) Инвестиции, 18 сен, 17:52
ВС не стал рассматривать жалобу Глуховского о статусе иноагентаПолитика, 09:14
Ицхак Адизес вывел четыре стиля лидерства. Определите, какой у васPro, 09:09
В минском «Динамо» не исключили провокаций на матчах еврокубкаСпорт, 09:00
Бывшие сотрудники Oracle в России попросили власти не лишать их премийТехнологии и медиа, 09:00
Появилось видео драки в Тутаеве Ярославской областиОбщество, 08:58
Миранчук в матче против Месси забил дебютный гол в MLSСпорт, 08:51
Новый этап полупроводниковой войны: Китай угрожает Нидерландам и ЯпонииPro, 08:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков объяснил возвращение Кремля на YouTubeПолитика, 08:45
МВД раскрыло ограничения для попавших в реестр нелегальных мигрантовОбщество, 08:26
На Украине сообщили о поврежденной инфраструктуре в Запорожской областиПолитика, 08:22
Как решить проблему, с которой компания жила годами — 5 техникPro, 08:04
В Дагестане у банкира арестовали украшения с 1,5 тыс. бриллиантовОбщество, 08:00
Глава АвтоВАЗа рассказал о помолодевших покупателях LadaБизнес, 08:00
15 экранизаций «Графа Монте-Кристо» со всего светаLife, 08:00