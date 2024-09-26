WADA отказалось комментировать слова главы USADA об Играх дружбы

Глава USADA ранее заявил, что участие в Играх дружбы может стоить спортсменам допуска на Олимпиаду. В WADA ранее также предостерегали от выступления на этих соревнованиях, но комментировать слова Тайгарта отказались

Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ответ на запрос РБК отказалось комментировать слова главы американского агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта о том, что участники Игр дружбы в России не смогут выступить на Олимпиаде.

Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) ранее заявил, что если спортсмены собираются участвовать в тех играх, «в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией», они не смогут поехать на Олимпиаду.

«Мне нечего сказать по этому поводу», — ответил глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд.

Игры дружбы должны были состояться в сентябре в Москве и Екатеринбурге в сентябре, но были перенесены на следующий год.

От участия в соревнованиях неоднократно призывал отказаться МОК, называя их политизированными, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте обвинил МОК в запугивании спортсменов санкциями.

В WADA в мае заявляли, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу из-за участия в Играх дружбы.