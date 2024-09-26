WADA отказалось комментировать слова главы USADA об Играх дружбы
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в ответ на запрос РБК отказалось комментировать слова главы американского агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта о том, что участники Игр дружбы в России не смогут выступить на Олимпиаде.
Тайгарт в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) ранее заявил, что если спортсмены собираются участвовать в тех играх, «в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией», они не смогут поехать на Олимпиаду.
«Мне нечего сказать по этому поводу», — ответил глава пресс-службы WADA Джеймс Фитцджеральд.
Игры дружбы должны были состояться в сентябре в Москве и Екатеринбурге в сентябре, но были перенесены на следующий год.
От участия в соревнованиях неоднократно призывал отказаться МОК, называя их политизированными, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в марте обвинил МОК в запугивании спортсменов санкциями.
В WADA в мае заявляли, что здоровье спортсменов может быть поставлено под угрозу из-за участия в Играх дружбы.
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