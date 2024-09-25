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Глава USADA заявил, что участники Игр дружбы не выступят на Олимпиаде

Глава Антидопингового агентства США в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что те, кто примет участие в Играх дружбы в России, не смогут участвовать в Олимпийских играх в будущем
Трэвис Тайгарт
Трэвис Тайгарт (Фото: Nathan Howard / Getty Images)

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), что участники Игр дружбы не смогут выступать на Олимпиаде. Видеозапись разговора опубликована в телеграм-канале пранкеров.

«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — сказал Тайгарт.

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РБК направил запрос в Олимпийский комитет России и в оргкомитет Игр дружбы.

Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, но были перенесены на следующий год.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала призыв МОК «хамством», а оргкомитет соревнований счел позицию МОК неконструктивной.

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Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Ольга Ваганова
Игры дружбы Вован и Лексус Трэвис Тайгарт USADA Олимпиада
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