Глава USADA заявил, что участники Игр дружбы не выступят на Олимпиаде
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), что участники Игр дружбы не смогут выступать на Олимпиаде. Видеозапись разговора опубликована в телеграм-канале пранкеров.
«Если вы собираетесь участвовать в тех играх, в которых нет допинг-контроля и которые не санкционированы нашей страной или нашей спортивной федерацией, вы не сможете участвовать в Олимпийских играх», — сказал Тайгарт.
РБК направил запрос в Олимпийский комитет России и в оргкомитет Игр дружбы.
Первые Игры дружбы были запланированы к проведению в сентябре в Москве и Екатеринбурге, но были перенесены на следующий год.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта призвал спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования попыткой Российской Федерации политизировать спорт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ обвинил МОК в запугивании спортсменов, официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала призыв МОК «хамством», а оргкомитет соревнований счел позицию МОК неконструктивной.
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