Первая ракетка России стартовала с победы на US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.
В первом круге россиянка, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, победила румынку Жаклин Кристиан (69-я) со счетом 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Касаткиной будет американка Пейтон Стирнс (47-я) или украинка Леся Цуренко (85-я).
Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир — в английском Истборне.
Призовой фонд US Open $75 млн. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн.
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