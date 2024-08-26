 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Первая ракетка России стартовала с победы на US Open

Первая ракетка России Дарья Касаткина стартовала с победы на US Open
Дарья Касаткина уверенно обыграла румынку Кристиан — 6:2, 6:4
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге россиянка, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, победила румынку Жаклин Кристиан (69-я) со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Пейтон Стирнс (47-я) или украинка Леся Цуренко (85-я).

Медведев подошел к любимому турниру с серией поражений. Главное о US Open
Спорт
Даниил Медведев

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир — в английском Истборне.

Призовой фонд US Open $75 млн. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Дарья Касаткина US Open
Материалы по теме
Даниил Медведев покинул топ-5 самых высокооплачиваемых теннисистов мира
Спорт
Кого из звезд тенниса ловили на допинге
Спорт
Рублев проиграл лучшему теннисисту мира на «Мастерс» в Цинциннати
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 102,49 (+0,88) Инвестиции, 18:02 Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 91,77 (+0,17) Инвестиции, 18:02
Посол Палестины рассказал, когда страна запросит членство в БРИКСПолитика, 19:47
Первая ракетка России стартовала с победы на US OpenСпорт, 19:46
В Росэксимбанке назначили нового председателя правленияФинансы, 19:39
В Дагестане дали ₽5 млн взявшим золото Олимпиады для других стран борцамСпорт, 19:36
Рекорд Гиннесса, лучший небоскреб: что построил «Донстрой» за 30 летРБК и Донстрой, 19:30
ПСБ предодобрил более 4 тыс. кредитов для МСП Дальнего ВостокаПресс-релиз, 19:29
«Ахмат» показал видео с объяснениями бойца ВСУ избиения курских жителейПолитика, 19:23
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Мосгорсуд встал на сторону экс-жены вратаря Сафонова в деле об алиментахСпорт, 19:13
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 19:03
ЦБ объяснил обособление бумаг с Запада необходимостью защитить инвесторовИнвестиции, 18:56
В ЖК «Дом 56» приступили к возведению фундаментаПресс-релиз, 18:52
В деле Дурова оказалось 12 обвинений⁠Политика, 18:43
Семьи погибших при захвате заложников в ИК-19 получат по ₽1 млнОбщество, 18:32
При пожаре на Омском НПЗ погиб один сотрудникОбщество, 18:27