Первая ракетка России Дарья Касаткина стартовала с победы на US Open

Первая ракетка России стартовала с победы на US Open

Дарья Касаткина уверенно обыграла румынку Кристиан — 6:2, 6:4

Дарья Касаткина (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг US Open — четвертого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Нью-Йорке.

В первом круге россиянка, занимающая 13-е место в рейтинге WTA, победила румынку Жаклин Кристиан (69-я) со счетом 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Касаткиной будет американка Пейтон Стирнс (47-я) или украинка Леся Цуренко (85-я).

Касаткина в этом сезоне выиграла один турнир — в английском Истборне.

Призовой фонд US Open $75 млн. Победители турнира в мужском и женском одиночном разряде заработают по $3,6 млн.